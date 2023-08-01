- Женщина скончалась после пожара в 16-этажке Алматы 00:03 211
- Четверо детей попали в реанимацию после пожара в многоэтажке Алматы 01.08.2023 231
- "Зачем мне внуки, которые беду принесли?" – мать осуждённого за убийство ребенка в Актобе 01.08.2023 405
- Драку между женщинами в Астане обсуждают в Сети 01.08.2023 389
- Проспект аль-Фараби вновь перекроют в Алматы 01.08.2023 300
- Пожар в природном резервате "Иле-Балхаш" заметили из космоса 01.08.2023 346
- Ажар Гиният навестила отравившихся детей в Караганде 01.08.2023 334
- Убийство тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке 01.08.2023 470
- Пожар в Каркаралинске тушат с помощью вертолёта 01.08.2023 334
- Телерадиокорпорация "Казахстан" стала официальным вещателем XIX летних Азиатских игр 01.08.2023 338
- Родители выбрасывали детей из окон: пожар в высотке оперативно потушили в Алматы 01.08.2023 510
- ДТП в Турции: пять казахстанцев остаются в больнице 01.08.2023 351
- В Астане пройдет благотворительный забег ко дню первой трансплантации сердца 01.08.2023 278
- Глава комитета труда и соцзащиты проведёт проверку в центре, где отравились дети в Караганде 01.08.2023 338
- Пожар в высотке тушат в Алматы 01.08.2023 446
- Победителей IV международного кинофестиваля "Мечтатель" назвали в Алматы 01.08.2023 371
- Подросток избил мужчину в Алматы: видео прокомментировали в полиции 01.08.2023 561
- Убийцу четырёхлетнего сына приговорили к пожизненному заключению в Актобе 01.08.2023 388
- Берик Манасов назначен главой комитета госинспекции в АПК 01.08.2023 370
- Крупную нарколабораторию ликвидировали в Павлодарской области 01.08.2023 386
- Мужчина скончался после прыжка с парашютом в Астане 01.08.2023 759
- 12 медработников центра специальных соцуслуг в Караганде отстранили от работы 01.08.2023 443
- 56 стихийных свалок ликвидировали в Астане 01.08.2023 336
- Ремонт котлов на Экибастузской ТЭЦ идет по графику 01.08.2023 341
- Дело Шуменова: полицейских, отпустивших боксёра, наказали 01.08.2023 427
- Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области 01.08.2023 432
- Принят генеральный план Конаева 01.08.2023 364
- Две девушки, укравшие парфюмерию в Астане, попали на видео 01.08.2023 340
- Казахстан требует перехода автопроизводителей на мелкоузловую сборку 01.08.2023 380
- Глава Минторговли высказался о возможном росте цен на сахар 01.08.2023 289
- 18-летняя вор-карманник лишила карагандинца телефона и денег на счёте 01.08.2023 466
- Американских биолабораторий в Казахстане нет 01.08.2023 422
- Барби превзошла Бэтмена, Супермена и Гарри Поттера по объему продаж и популярности 01.08.2023 410
- Министр ответил, когда начнут штрафовать предпринимателей за мобильные переводы 01.08.2023 1103
- В МИОР пояснили, почему могут упразднить нацпроект "Ұлттық рухани жаңғыру" 01.08.2023 440
- "Всё развалилось за три года": премьер раскритиковал состояние спортобъектов в Казахстане 01.08.2023 634
- Курс нацвалюты в июле укрепился на 1,4 процента до 445,89 тенге за доллар 01.08.2023 428
- Почти 340 тысяч детей пойдут в первый класс в Казахстане 01.08.2023 557
- Лже-помощники акима собирают деньги у бизнесменов в Абайской области 01.08.2023 500
- Двое задержаны за создание финансовой пирамиды в Актюбинской области 01.08.2023 467
- Смерть мальчика и массовое отравление в Карагандинской области: глава минздрава выехала на место 01.08.2023 858
- Уголовное дело возбуждено из-за гибели мальчика в центре специальных соцуслуг 01.08.2023 494
- Самогонный аппарат обнаружили в детском лагере в Акмолинской области 01.08.2023 654
- Ребёнок умер от отравления в Карагандинском центре специальных соцуслуг 01.08.2023 613
- За решение вопроса – 390 тысяч долларов: подстрекатель к взятке пойман в Алматы 01.08.2023 565
- Шымкентец угрожал другу выложить в сеть его интимные фото и видео 01.08.2023 707
- Как борются с вандализмом в Астане 01.08.2023 495
- Казахстан находится в топ-10 Универсиады-2023 01.08.2023 449
- Строительство новой электроподстанции завершили в Алматы 01.08.2023 519
- Артисты "Астана Опера" покорили зрителей фестиваля в Словении 01.08.2023 555
- Стройкомпании оштрафованы за мусор в столице 01.08.2023 488
- Мошенник скрылся с деньгами алматинцев, пообещав пригнать машины из Кореи 01.08.2023 583
- Акимат Алматы опроверг информацию о замене цельных гранитных плит на новые 01.08.2023 520
- Отцы в России получили право требовать алименты от женщин на своё содержание 01.08.2023 566
- Жители ВКО жалуются на дефицит бензина 01.08.2023 620
- Казахстанка завоевала золото на Всемирной летней универсиаде 01.08.2023 685
- Избиение подростка в Павлодаре: комитет по охране прав детей взял ЧП на контроль 01.08.2023 687
- Россиянка 14 лет провела в плену у мужчины 01.08.2023 4387
- Дело в отношении сотрудников "Бипэк Авто — Азия Авто" поступило в суд 01.08.2023 701
- Здание бывшего пятизвёздочного отеля Астаны займёт медвуз 31.07.2023 803
- Как создают точки притяжения туристов в Казахстане 31.07.2023 867
- Новая эпидемия ВИЧ угрожает Казахстану: названы факторы риска 31.07.2023 1365
- Крысиный яд, плесень и вонь - условия в детских лагерях в Боровом 31.07.2023 627
- На восстановление выжженного леса в области Абай потребуется 20 лет 31.07.2023 605
- Родителей подростков, игравших со светофором, наказали в Туркестанской области 31.07.2023 610
- Кости трёхметрового доисторического дельфина нашли при строительстве бассейна в Шотландии 31.07.2023 597
- Павлодарец в форме Нацгвардии своим танцем удивил Казнет 31.07.2023 1574
- Легковые авто пытались незаконно вывезти из Казахстана в Кыргызстан 31.07.2023 654
- Какой будет погода в августе в Казахстане 31.07.2023 708
- Как работает клуб анонимных алкоголиков Казахстана 31.07.2023 679
- "Это целая мафия": черные копатели разоряют древние курганы Восточного Казахстана 31.07.2023 832
- Пытавшегося продать почку казахстанца задержали в аэропорту Алматы 31.07.2023 687
- Программу по реновации футбольных полей запустили в Казахстане 31.07.2023 672
- Исключат ли "Талибан" из списка запрещённых в Казахстане движений 31.07.2023 641
- Самые опасные места в Астане назвали столичные полицейские 31.07.2023 1089
- Известный геолог и его дети скончались в ДТП в Казахстане 31.07.2023 4133
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 31.07.2023 675
- Бесплатные лекарства выписывали умершим пациентам в Казахстане: что ответили в Минздраве 31.07.2023 637
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 31.07.2023 611
- Мобильные переводы: в Минфине рассказали, когда начнётся жесткий контроль 31.07.2023 930
- LOADING...
Четверо детей попали в реанимацию после пожара в многоэтажке Алматы
После крупного пожара в 16-этажном жилом доме в Алматы 37 человек доставили в многопрофильные стационары города. Четверо детей находятся в реанимации детской больницы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава Казахстана.
В числе пострадавших при пожаре в многоэтажном доме - 26 детей, 2 беременные женщины. 6 человек получили медицинскую помощь на месте, четверо отказались от госпитализации. В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.
"На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных и 18 фельдшерских. Пострадавших доставили в следующие стационары: детская городская клиническая больница №2, центр детской неотложной медицинской помощи, городская клиническая больница №7, больница скорой медицинской помощи, центральная городская клиническая больница, городская клиническая больница №4, которые готовились к приему экстренных пациентов", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава РК.
На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.
1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.
В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.
Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.
-
Trend news
- Убийство тренера в Алматы: подозреваемого задержали в Бишкеке 01.08.2023 469
- Мужчина скончался после прыжка с парашютом в Астане 01.08.2023 757
- Американских биолабораторий в Казахстане нет 01.08.2023 421
- Шымкентец угрожал другу выложить в сеть его интимные фото и видео 01.08.2023 707
- Какой будет погода в августе в Казахстане 31.07.2023 707
- Пытавшегося продать почку казахстанца задержали в аэропорту Алматы 31.07.2023 684
- Выступавший на свадьбе в Ушарале певец напился и подрался с гостями 31.07.2023 2034
- Сотрудник банка в Кызылординской области вынес в рукаве более 600 миллионов тенге 31.07.2023 904
- Муж певицы Натали найден мёртвым на козырьке дома в Москве 30.07.2023 8982
- В Турции автобус с туристами из Казахстана врезался в грузовик. Погибли два человека 30.07.2023 1357
- Димаш Кудайберген поздравил Игоря Крутого 30.07.2023 28124
- На слухи о транспортировке военной техники в Россию отреагировали в Минобороны РК 30.07.2023 814
- Димаш Кудайберген воспользовался искусственным интеллектом 29.07.2023 1201
- Полицейская в халате возмутила пользователей соцсетей 29.07.2023 1750
- Руководителям финансовой пирамиды вынесли приговор в Астане 29.07.2023 874
- Двоих детей из уличного туалета достали пожарные в Алматинской области 29.07.2023 976
- Легковушка протаранила минивэн в Костанайской области. Два человека погибли 29.07.2023 843
- Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте 28.07.2023 1558
- "Тобол" сенсационно победил в гостях швейцарский "Базель" 28.07.2023 964
- Казахстанский блогер Zheka Fatbelly сделал предложение своей девушке 27.07.2023 1398
- От 1960-х до современности: женщина собрала самую большую в мире коллекцию кукол Барби 27.07.2023 1092
- Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы 26.07.2023 1518
- Пнувший девочку в ТРЦ Алматы иностранец арестован на два месяца 26.07.2023 2123
- Массовая драка произошла в зоне отдыха под Алматы 25.07.2023 13705
- Россиянин пытался вывезти марихуану в шоколадном яйце Kinder 25.07.2023 1167
- Иностранец пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области 24.07.2023 2321
- Менеджер банка в Костанае вызвал полицию, когда пенсионерка попыталась взять кредит для мошенников 24.07.2023 2569
- В Qazaq Air сформировали первый женский экипаж 24.07.2023 1549
- Украсть за 60 секунд: вора-рекордсмена ищет полиция в Актау 23.07.2023 1753
- Педофилу дали 25 лет за изнасилование девятилетней девочки в Семее 23.07.2023 2220
- 15-летний подросток жестоко убил родную мать в ВКО 23.07.2023 5295
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана приняла вызов от опасной соперницы 23.07.2023 1738
- Елена Рыбакина похвасталась шикарными фото с отдыха в Италии 23.07.2023 2097
- Полицейские разыскали жителя Семея, фотографировавшего женщин под юбкой 22.07.2023 3280
- Свадебный кортеж сбил подростка на скутере в Талдыкоргане 22.07.2023 1798
- В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони 22.07.2023 1825
- Замакима Шымкента арестовали на два месяца 22.07.2023 1541
- Группа туристов застряла в домике лесника из-за селя в Алматинской области 22.07.2023 1938
- Связала и увела в заброшенное здание: задержана подозреваемая в похищении ребёнка в Алматинской области 22.07.2023 2599
- ЧП в Алматинской области: грязевым потоком затоплены дворы и дорога 21.07.2023 1580
- Ураган в Караганде снёс деревья и покрытие на детской площадке 21.07.2023 2011
- 120 млн тенге заработала павлодарка на покровительстве от сплетников и демонов 21.07.2023 1975
- 18-летнюю жительницу Кокшетау обнаружили повешенной на территории школы 21.07.2023 1946
- McDonald's выплатит посетителю 800 тысяч долларов после ожога 21.07.2023 1772
- Червей достали из носа двухлетней девочки в Караганде 20.07.2023 14957
- Преступные схемы в образовании: 102 уголовных дела расследуют в Казахстане 20.07.2023 1603
- Проживающий в Алматы россиянин чипировал себе мозг дрелью 20.07.2023 3284
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 2097
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 2397
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 3071
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 2567
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 21596
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 2605
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 2243
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 3351
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 2632
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 7263
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 2822
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 8532
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 2342
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 3108
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 2646
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 2709
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 29839
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 5120
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 2602
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 8033
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 4049
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 3077
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 3403
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 3878
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2805
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2965
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 3986
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 7050
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 3302
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 3020
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 6186
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 6073
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 4344
-
- Токаев поручил продолжить демонополизацию ключевых отраслей экономики Казахстана 31.07.2023 674
- Токаев наградил орденом учителя одной из школ Астаны 31.07.2023 611
- Токаев выразил соболезнования президенту Пакистана 31.07.2023 535
- Более 18 тысяч новых рабочих мест планируют создать в сёлах Казахстана 29.07.2023 826
- О ситуации с бензином в стране рассказали в Минэнерго 29.07.2023 881
- Обеспечить студентов местами в общежитиях поручил премьер 29.07.2023 946
- В Казахстане проведут ревизию всех детских госучреждений 23.07.2023 1530
- Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Египта 21.07.2023 1579
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 1807
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 1500
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 1712
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 2144
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 2270
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 2211
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 2438
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 2566
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 2276
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 2611
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 2803
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2915
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2992
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2970
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 3232
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 3160
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 3262
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 2866
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 3326
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 3636
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2870
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 3254
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 3364
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 3016
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 3077
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 3280
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2786
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 3632
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 3105
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 3184
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 4215
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 3449
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 3349
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 3486
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 3155
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 3080
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2981
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 3256
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 3725
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 3338
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 3336
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 5809
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 3490
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 4328
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 5366
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 3732
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 4319
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 41330
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 3456
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 4920
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 4059
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 3873
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 4863
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 4182
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 4422
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 4626
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 4797
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 5056
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 5774
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 6925
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 5345
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 5234
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 4926
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 4897
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 5936
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 6953
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 6208
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 5398
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 4627
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 5685
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 4546
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4979