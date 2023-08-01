Четверо детей попали в реанимацию после пожара в многоэтажке Алматы

Фото: Фото: сайт Министерства здравоохранения РК

После крупного пожара в 16-этажном жилом доме в Алматы 37 человек доставили в многопрофильные стационары города. Четверо детей находятся в реанимации детской больницы, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава Казахстана.

В числе пострадавших при пожаре в многоэтажном доме - 26 детей, 2 беременные женщины. 6 человек получили медицинскую помощь на месте, четверо отказались от госпитализации. В настоящее время в реанимации детской больницы находится 4 пациента.

"На место пожара были направлены 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 специализированных и 18 фельдшерских. Пострадавших доставили в следующие стационары: детская городская клиническая больница №2, центр детской неотложной медицинской помощи, городская клиническая больница №7, больница скорой медицинской помощи, центральная городская клиническая больница, городская клиническая больница №4, которые готовились к приему экстренных пациентов", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава РК.

На месте происшествия дежурит одна бригада скорой медицинской помощи.

1 августа в 16-этажном доме в микрорайон Аккент произошел пожар. На место происшествия в 17:10 направили пожарные рассчеты ДЧС Алматы. Прибывшие через 6 минут спасатели обнаружили, что горит квартира на 5-м этаже. По данным МЧС РК, загорелись электрические кабели с 1 по 16 этажи.

В 18:46 пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 50 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС г. Алматы. Действия спасателей осложнялись сильным задымлением, в связи с чем на месте была организована работа газодымозащитной службы.Также пробраться к месту пожара мешали припаркованные возле дома автомобили.

Чтобы спасти детей, родители выбрасывали их из окон на развернутые жильцами матрацы и ковры.