"Политическое решение давно есть" - глава Минфина о смене владельца "АрселорМиттал Темиртау"

Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев прокомментировал вопрос о возможной смене собственника "АрселорМиттал Темиртау" в кулуарах правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Заявление было сделано. Этим вопросом занимается Роман Скляр. Такого рода предприятием должен заниматься определённый круг лиц. Это должен быть серьёзный переговорный процесс. Поэтому каждый если будет на своём уровне некомпетентно комментировать, это будет неправильно. Тем более, это может повлиять на переговорный процесс. Поэтому заявление уже сделано, политическое решение давно есть. Будем работать", - сказал Жамаубаев.

Журналисты также задали вопрос о том, передадут ли "АрселорМиттал Темиртау" российской компании "Северсталь".

"Есть определённые моменты, которые являются конфиденциальной информацией. Для меня и Казахстана важно, чтобы инвестор был платежеспособным, вкладывал определенные ресурсы на повышение оплаты труда, на модернизацию. Поэтому, чем потенциальный инвестор финансово обеспечен, тем для экономики и лучше. Тем более мы полностью с нынешним акционером не закончили переговорный процесс", - ответил министр.

Напомним, в 10:05 утра 17 августа на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. Был немедленно введён план ликвидации аварии, и 222 человека подняты на землю, в больницах находятся 11 рабочих, из них девять человек — в Караганде, и два — в Шахтинске.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа, в девять часов утра нашли ещё одного горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это: Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер-министр страны также заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет.

Смаилов также сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.

Ранее исполнительный директор "АрселлорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов заявлял, что после ликвидации последствий пожара шахта "Казахстанская" продолжит работу.