Паводки в Казахстане: пострадавшим помогает более 20 тысяч волонтёров

В регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация, работает более 20 тысяч волонтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В ведомстве напомнили, что паводковая ситуация находится на особом контроле главы государства.

"В рамках работы оперативного штаба Национальной волонтерской сети по ситуации с паводками в каждом из 20 регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы call center. Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр +7 708 706 4242", — говорится в сообщении.

В Актюбинской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия с участием около четырёх тысяч волонтерских групп. На сегодняшний день они помогли в эвакуации более двух тысяч жителей из затопленных домов вместе с необходимой одеждой, волонтёры-таксисты бесплатно перевозят эвакуированных жителей в эвакопункты. Осуществляется сбор помощи для пострадавших от наводнения. За последние сутки добровольцами организовано горячее питание для шести тысяч человек. Работа продолжается.

В Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях участвуют более 200 волонтёров, оказана помощь более 500 пострадавшим.

Принимаются меры по эвакуации жителей подтопленных территорий, организации горячего чая и питания для работников ДЧС, других служб. В городе Кокшетау открыты пункты приема вещей для оказания помощи землякам, пострадавшим от весеннего паводка.

В Западно-Казахстанской области почти 300 волонтёров совместно с сотрудниками ДЧС задействованы в противопаводковых мероприятиях, помогают эвакуированным жителям подготовить спальные места и осуществляют транспортировку продуктов питания.

В населённых пунктах Костанайской области организовано горячее питание на 600 человек. 200 волонтёров, включая студентов вузов и колледжа, проводят работы по откачиванию воды в жилых домах, эвакуации населения в населенные пункты района, находящиеся под угрозой затопления, развозят продукты питания.

В целом, в регионах страны в пунктах сбора помощи для пострадавших задействованы 20 тысяч волонтёров.

По последней информации из зон ЧС эвакуирован 12 701 человек, среди них 4 728 детей. В пунктах временного размещения находятся 6 461 человек, из них 2 570 детей. С начала ЧС откачано более 4,2 кубометров талой воды.

Ранее BaigeNews.kz рассказывал о том, как с помощью поездов, вертолётов, лодок и другой техники, а также альпинисткого снаряжения эвакуируют жителей пострадавших сёл. Также были опубликованы номера медицинских Call-центров для жителей. Известны адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесённого природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

В стране работает республиканский штаб во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. Заместителем руководителя штаба стал недавно назначенный заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

Между тем, министр культуры и информации страны Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС.