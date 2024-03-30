Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство Администрации Президента и другие должностные лица.

Главе государства было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.

Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между Правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

В ходе заседания Глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.