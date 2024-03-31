Поезда, лодки, вертолёты и альпинистское снаряжение: как эвакуируют казахстанцев из зон ЧС

Из зон ЧС в разных регионах страны эвакуировано более 11 тысяч человек. На местах работают спасатели, военнослужащие, полицейские, сотрудники акиматов и волотёры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе КТЖ, в Карагандинской области из-за паводков порядка 250 человек вывезли пассажирскими поездами.

"В связи с ухудшением погоды и интенсивным таянием снега 30 марта текущего года АО "Пассажирские перевозки" организовали эвакуацию около 250 жителей Карагандинской области. Вчера были введены ограничения на автодороге республиканского значения "Екатеринбург-Алматы". Для обеспечения перевозки населения был назначен пассажирский поезд №8801/8802 на маршруте "Караганда-Балхаш-2" на один рейс в обе стороны. Также были назначены дополнительные вагоны к пассажирским поездам №605/606 на маршруте "Караганда-Балхаш-2" и в обратном направлении на один рейс", — сообщили в КТЖ, уточнив, что справочную информацию можно получить по бесплатному номеру "1433".

По информации МЧС, из зоны паводков в Актюбинской области продолжают эвакуацию людей на военных вертолётах.

"Сегодня силами Республиканского оперативно -спасательного отряда МЧС РК совместно с Министерством обороны прошла очередная специальная операция. Из затопленной зоны Коптогайского сельского округа Ойыльского района спасатели с помощью альпинистского снаряжения эвакуировали семерых местных жителей. Пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

Видео: МЧС РК

30 марта в Кобдинском районе села Кокуй из-за отсутствия подъездного пути силами спасателям пришлось транспортировать больного в районную больницу вертолетом МИ-8.

Фото: МЧС РК

Жителей подтопленного села Каратал в Актюбинской области спасателям пришлось эвакуировать на надувных лодках с моторами до безопасного места, а потом на вертолёте МИ-8 в Актобе. Таким образом были доставлены 111 сельчан, в том числе 36 детей.

По данным МЧС, сотрудники СОБР департамента полиции Актюбинской области активно участвуют в эвакуации граждан из подтопленных домов и обеспечивают безопасность.

В Минобороны РК сообщают о том, что эвакуация пострадавших в селе Когалы Кобдинского района завершилась. Экипаж лётчиков Военного института Сил воздушной обороны успешно эвакуировал 68 жителей села в Кобдинский районный центр. 29 взрослых и 37 детей, среди которых 2 младенца, размещены в Кобдинской школе.

Кроме того, сегодня в 11:00 вертолётом Ми-875 АО "Казавиаспас" по маршруту "Жезказган-Аркалык" из зимовки Абдугаппар хан в город Аркалык Костанайской области эвакуирована женщина с ребёнком.

В Западно-Казахстанской области сотрудники ДЧС оказывают экстренную психологическую помощь населению, находящемуся в эвакуационных пунктах.

Также для оказания психологической и информационной поддержки, функционирует круглосуточный телефон горячей линий по номеру 8(7112) 554088.

По информации МВД РК, участковый инспектор Баскольского сельского округа Бескарагайского района в области Абай Уланат Шаянбаев одним из первых приступил к эвакуации своих жителей в селе Бозтал. На погрузчике дорожной службы он вывез из подтопленных зон семьи с маленькими детьми и пожилых людей. Тех, кто не мог самостоятельно идти, сельский участковый переносил до специальной техники на спине.