Канат Бозумбаев назначен заместителем премьер-министра Казахстана

Президент назначил Каната Бозумбаева на должность заместителя премьер-министра РК, передаёт BaigeNews.kz

"Указом главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен заместителем премьер-министра Республики Казахстансо ссылкой на Акорду. Он освобожден от ранее занимаемой должности", — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, ранее Канат Бозумбаев занимал должность советника Администрации Президента.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения жителям и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов, обвинив их в халатности и непрофессионализме. Токаев объявил строгий выговор ряду подчиненных, начиная с первого заместителя премьер-министра Романа Скляра и министру водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитову, заканчивая акимами восьми регионов страны.

"Назначенный Указом Президента заместитель премьер-министра РК Бозумбаев Канат Алдабергенович будет курировать вопросы региональной политики, жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов", — сообщил советник-пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Канат Бозумбаев родился 8 января 1969 года в городе Алма-Ата тогда ещё Казахской ССР.

В 1993 окончил факультет "Экономическое и социальное планирование" Казахской государственной академии управления по специальности "экономист".

Занимал должности: экономиста в компании "Эдем ЛТД", помощника акима Алматы, директора по экономическим вопросам торгово-производственного объединения "Алмаз и компания", начальника отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Казахстана. Работал начальником сводно-финансового департамента, вице-президентом по экономическим вопросам в Национальной компании по транспортировке нефти "Казтрансойл". Был директором департамента нефти и газа, в марте, вице-министром Министерства энергетики, индустрии и торговли Казахстана.

Занимал должности первого вице-президента, а затем и президента ОАО "KEGOC", председателя правления казахстанского холдинга по управлению государственными активами "Самрук", председатель правления АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями".

В разные годы был акимом Жамбылской, Павлодарской и Алматинской областей. Занимал пост министра энергетики Казахстана, помощника Президента РК

В сентябре 2023 распоряжением главы государства был назначен советником Президента Казахстана.

Кроме того, Канат Бозумбаев — заслуженный энергетик СНГ. Награждён орденом "Курмет".