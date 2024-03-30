Опубликованы адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане

В связи с паводком в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, столичный волонтёрский штаб совместно с волонтерскими и благотворительными организациями производит сборы гуманитарной помощи пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Перед сдачей вещей необходимо созвониться со складом, могут возникнуть изменения в графике работы. Также опубликованы адреса сбора гуманитарной помощи:

Астана, пр. Сарыарка 13, 5 этаж. Городской штаб волонтеров при КГУ "Астана жастары",с 09:00 до 20:00. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (701) 356-22-96 Эльвира;

Астана, ул. Петрова 7. Волонтерское движение "LIDER.KZ", с 09:00 до 19:00. Тел.: +7701 429 1076 Татьяна;

Астана, ул. Калдаякова 11. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7707 947 7562 Салтанат;

Астана, ЖК Саранда, ул. Аль Фараби, д.16. Волонтерское движение " Жақсылық жаса, график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7701 177 3862 Татьяна;

Астана, ул. Тамшалы 24. Волонтеркое движение "QANAT", график необходимо уточнять. Тел.: +7747 585 6202 Меруерт, +7702 759 9447 Бибигуль;

Астана, ул. М. Жумабаева 21б. ОФ "Ерекше Әлем", с 11:00 до 22:00. Тел.: +7701 959 3611 Ботакоз;

Астана, ул. Б. Момышулы 26. Клуб Добряков Астаны, Воскресенье с 14:00 до 18:00 . В остальные дни по звонку специалист подойдет. Тел.: +7777 866 7711 Динара;

Астана, ул. Карасай батыра, 2. "Истоки Добра", понедельник, среда, пятница, воскресенье с 13:00 до 17:00. Тел.: +7701 405 8207 Динара;

Астана, ул. Валиханова 25/2. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять по тел.: +7775 308 6604 Жанна.

Напомним, за сутки из подтопленных сёл Казахстана, спасатели эвакуировали в безопасное место более восьми тысяч жителей. В четырёх регионах страны работают около пяти тысяч волонтёров. Они задействованы в организации временного проживания в пунктах эвакуации, уборке и восстановлении пострадавших территорий.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.