Паводки в Казахстане: Президент поручил оценить объёмы ущерба и разработать комплексный план

На оперативном совещании Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

Напоммним, во время заседания глава государства объявил строгий выговор первому заместителю премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай.

Кроме того, президент принёс свои извинения жителям и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.