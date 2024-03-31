Паводки в Казахстане: опубликованы номера медицинских Call-центров для жителей

Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода держит на особом контроле оказания медпомощи населению в регионах, пострадавших от стихии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

"Медицинские организации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи. Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало. Ведется контроль за состоянием беременных и детей. Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры. В Министерстве здравоохранения ведётся ежедневный мониторинг ситуации. Обеспечена готовность служб для развёртывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для населения пострадавших от паводков регионов", — говорится в сообщении.

В пунктах временного сбора населения обеспечена работа круглосуточных медицинских постов, подготовлены необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Во всех регионах усилен контроль и мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией.

Кроме того, работа Call-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим с единым алгоритмом реагирования. Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам Call-центров управлений здравоохранения: