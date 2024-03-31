Паводки в Казахстане: опубликованы номера медицинских Call-центров для жителей
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Республиканский штаб по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода держит на особом контроле оказания медпомощи населению в регионах, пострадавших от стихии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.
"Медицинские организации работают в усиленном режиме, дополнительно привлечены врачи и бригады скорой медицинской помощи. Все эвакуированные осматриваются медиками, состояние у всех стабильное, жалоб на получение каких-либо травм не поступало. Ведется контроль за состоянием беременных и детей. Роженицы с близким сроком родов эвакуированы в районные и областные центры. В Министерстве здравоохранения ведётся ежедневный мониторинг ситуации. Обеспечена готовность служб для развёртывания дополнительных бригад медицинской и психологической помощи для населения пострадавших от паводков регионов", — говорится в сообщении.
В пунктах временного сбора населения обеспечена работа круглосуточных медицинских постов, подготовлены необходимые запасы лекарственных средств и медицинских изделий. Во всех регионах усилен контроль и мониторинг за санитарно-эпидемиологической ситуацией.
Кроме того, работа Call-центров по вопросам здравоохранения на местах переведена на круглосуточный режим с единым алгоритмом реагирования. Население пострадавших от паводка регионов может обратиться по следующим номерам Call-центров управлений здравоохранения:
- Актюбинская область +7 (7132) 41 02 13;
- Костанайская область +7 (7142) 52 40 70;
- Западно-Казахстанская область +7 (7112) 24 00 06;
- Карагандинская область +7 (7212) 95 55 59;
- Область Абай +7 (7222) 56 64 50;
- Область Улытау +7(7102) 99 95 09;
- Акмолинская область 109.
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