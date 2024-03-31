Аида Балаева предостерегла казахстанцев от ложных вызовов служб ЧС

Министр культуры и информации Аида Балаева в социаальных сетях обратилась к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня в ряде регионов страны наблюдается очень сложная чрезвычайная ситуация в связи с паводками и подтоплениями. На уровне премьер-министра создан специальный штаб, работа которого координируется самим главой государства.В то же время, эта ситуация широко обсуждается в социальных сетях, тиражируется не только реальная информация с мест происшествий, но и провокационная и ложная. Некоторые граждане, не удостоверившись в достоверности, распространяют ее, что приводит к ложному реагированию служб ЧС, у которых и без того тяжелейшие условия работы и график. Это наносит огромный урон эффективной работе в условиях дефицита технических средств", — написала Аида Балаева в Facebook.

Она рекомендовала жителям перед тем, как распространить информацию, убедиться в её достоверности.

"Предупреждаем, что распространение ложной информации недопустимо, виновные будут выявлены и привлечены к ответственности", — заявила Балаева.

Напомним, в Костанайской области расследуют ложный вызов об эвакуации населения. В 4 часа утра в МЧС поступило обращение от жителей села Ахмета Байтурсынова о помощи и об эвакуации населения. Сообщалось, что двое человек пропали. Спасатели приняли решение о вылете в пострадавшее село для эвакуации людей, несмотря на тяжелые условия и плохую видимость. Однако выяснилось, что жители вне опасности и от эвакуации отказываются.

Между тем, из зон ЧС на сегодняшний день эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 жителей. В четырёх регионах страны работают около пяти тысяч волонтёров. Они задействованы в организации временного проживания в пунктах эвакуации, уборке и восстановлении пострадавших территорий. Также опубликованы адреса пунктов сбора гуманитарной помощи в Астане.

Накануне президент страны провёл оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в ряде регионов. Касым-Жомарт Токаев принёс свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь. Кроме того, глава государства подверг резкой критике действия Правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. Госструктурам президент поручил оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем.

В стране работает республиканский штаб во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым. Заместителем руководителя штаба стал недавно назначенный заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.