Каждый регион должен иметь чёткий план: в Казахстане прошло заседание штаба по паводкам

Премьер-министр страны Олжас Бектенов провёл заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Главная задача Штаба под руководством премьера – координация деятельности по проведению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасности граждан. Заместителем руководителя Штаба назначен заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев. В состав Штаба вошли руководство Администрации Президента, руководители центральных и местных исполнительных органов.

На заседании выступили министры и акимы регионов, которые отчитались об исполнении поручений главы государства и мерам по активизации противопаводковых мероприятий.

"Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле – восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен. С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов. В работе задействованы более 7 тыс. человек, свыше 2 тыс. единиц техники, в том числе водооткачивающие средства, плавательные и воздушные судна", — отмечается в докладе.

Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды. В режиме накопления находится Каргалинское водохранилище. Акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости будет дополнительно осуществлена переброска сил и средств.

На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов Правительства РК и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах.