Опасаемся ли мы Россию: вопросы зарубежной прессы Токаеву эксперты посчитали провокационными

Эксперт Акбопе Абылкасымова прокомментировала выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в ходе официального визита в Германию. Журналисты зарубежных СМИ задали главе государства несколько провокационных, по мнению эксперта, вопросов, что по словам Абылкасымовой, можно отнести к очередным инсинуациям, передаёт BaigeNews.kz.

Учитывая военный конфликт России и Украины, какие взаимоотношения у Казахстана с Россией? Не опасается ли Казахстан соседства с Россией? Об этом интересовалась зарубежная пресса у Касым-Жомарта Токаева на брифинге, после проведенных переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

По словам эксперта Акбопе Абылкасымовой, по поводу конфликта между двумя странами президент неоднократно высказывался и всегда выражал свою позицию прямо и открыто.

"Наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения и вести деловые переговоры, чтобы найти приемлемые для обеих сторон основы мирных переговоров. Разве президент не прав? Ежедневно погибают молодые мужчины с обоих сторон и, естественно, как ближайшие соседи, мы не можем быть равнодушными. Казахстан - миролюбивое государство, мы всегда придерживались и придерживаемся принципов ООН и решаем все вопросы на основе принципов ООН. Казахстан намерен приложить все усилия, чтобы данный конфликт завершился миром.", - комментирует слова президента Акбопе Абылкасымова.

Касательно опасений по поводу соседства с Россией, Токаев подчеркнул, что, границы между Казахстаном и Россией давно разделены - соглашения ратифицированы парламентами обоих стран. Вопрос на этот ответ главы государства, эксперт посчитала провакационным.

"Естественно, мы не опасаемся никаких территориальных претензий со стороны Российской федерации. Более того наша цель – тесный контакт и укрепление сотрудничества. Почему? Россия – наш стратегический партнер и союзник по таким союзам, в том числе, как ШОС И ОДКБ". Товарооборот между нашими странами только за первую полугодие превысил 10 миллиардов долларов США. Россия входит в пятерку ключевых инвесторов Казахстана. Сейчас наши страны реализуют 40 проекты на сумму 16 миллиардов долларов США. Между нами сложились дружественные отношения. В принципе, вообще этот вопрос "Опасаемся ли мы Россию?" считаю провокационным. Мне очень понравился ответ президента – корректный, прямой, честный", - высказала свое мнение эксперт.

Визит Президента в Германию начался 28 сентября. В рамках визита Глава государства провел переговоры с Федеральным Канцлером Олафом Шольцем и Федеральным Президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Президента также выступил на международном форуме Berlin Global Dialogue и провел серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

Касым-Жомарт Токаев также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Ранее Токаев ответил на критику со стороны российских СМИ и политических деятелей.