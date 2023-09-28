Казахстан готов внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса — Токаев

Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе первого форума Berlin Global Dialogue. На сессии "Диалог лидеров" глава государства представил своё видение роли Казахстана в глобальных экономических процессах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своей речи президент отметил своевременность созыва данного форума.

"После десятилетий глобализации и интеграции мир находится на переломном этапе. Конфликты, геополитическая напряжённость, дезорганизация рынков и торговые споры подрывают глобальную политическую и экономическую стабильность", — заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, нужны новые универсальные ценности, которые позволят решать насущные глобальные экономические проблемы. В противном случае человечеству грозит беспрецедентная по своим масштабам фрагментация глобальной торговли, которая может привести к падению мирового ВВП на 7 %. Значительная часть выступления была посвящена роли нашей страны в стабилизации международных экономических связей.

"Обладая вторыми по величине доказанными запасами нефти в Евразии, Казахстан является крупным поставщиком энергии на мировые рынки. С учётом того, что 70 % экспорта нашей нефти идет в Европейский Союз, мы готовы расширить свои экспортные возможности и внести вклад в смягчение глобального энергетического кризиса", — сообщил глава государства.

Лидер Казахстана проинформировал участников форума о новых горизонтах развития национальной экономики.

"В прошлом году экспорт Казахстана увеличился почти на 40 %. Хотя значительная часть нашего ВВП по-прежнему приходится на энергетический сектор, мы наращиваем усилия по диверсификации экономики. Обеспечив рост в таких отраслях, как автомобилестроение, фармацевтика, обработка металлов и машиностроение, Казахстан продолжает привлекать значительные иностранные инвестиции благодаря формированию исключительно благоприятной среды для ведения бизнеса", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал участников форума обратить внимание на перспективы, которые может дать экономическое партнёрство с Казахстаном. В частности, Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный также как "Средний коридор", открывает новые возможности для торговли и инвестиций в регионе, вдвое сокращая время транзита товаров, которые ныне транспортируются по имеющимся морским путям.

В выступлении также было отмечено, что Казахстан стал первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла стратегию углеродной нейтральности к 2060 году. В данной сфере реализуются и крупные международные проекты.

"Германо-шведская компания Svevind инвестирует 50 млрд долларов в свою деятельность в Казахстане, направленную на производство 2 млн тонн "зелёного" водорода в год. Кроме того, широкие инвестиционные возможности открываются для предприятий, готовых перерабатывать сырьё и руду на месте и затем экспортировать их в страны ЕС. Дешёвая энергия, государственная поддержка и конкурентоспособная стоимость рабочей силы делают это предложение весьма привлекательным", — заметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом, как убежден президент, Казахстан превратился в действительно глобального и надежного торгово-экономического партнера. В завершение своего выступления глава государства отметил важность объединения усилий в деле построения процветающего и инклюзивного будущего для всех.

"В прошлом году по моей инициативе мы провели первый Международный форум Астана — это уникальная и инклюзивная платформа, созданная для продвижения глобального сотрудничества и диалога в условиях геополитической поляризации. Искренне надеюсь, что Berlin Global Dialogue и Международный форум Астана, являющиеся ценными площадками для международного диалога в Европе и Евразии, смогут активизировать свои усилия, направленные на решение глобальных проблем", — сказал в заключение своей речи Касым-Жомарт Токаев.

Затем президент Казахстана ответил на вопросы участников форума. В первом форуме Berlin Global Dialogue приняли участие федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, председатель Европейского Совета Шарль Мишель, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, премьер-министр Албании Эди Рама и другие высокопоставленные политики, руководители международных компаний и финансовых институтов.

Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с официальным визитом. В ходе визита президент подтвердил готовность Казахстана увеличить объёмы поставок нефти в Германию и придать им долгосрочный характер.