Токаев ответил на критику со стороны российских СМИ и политических деятелей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Россией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Журналист агентства, обращаясь к президенту Касым-Жомарту Токаеву отметил, что некоторые российские СМИ и политические деятели критикуют его высказывания на пресс-конференции в Берлине в ходе официального визита в Германию. Они утверждают, будто Казахстан отходит от сотрудничества с Россией, заигрывает с Западом. Что Вы можете сказать по поводу таких обвинений?

"Казахстан не является "антиРоссией", мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире. Как я сказал на той пресс-конференции, у нас есть давние традиции сотрудничества в различных сферах, включая торговлю и гуманитарные связи. Что касается санкций, то на недавней сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в других выступлениях я отмечал, что санкционное противостояние абсолютно контрпродуктивно с точки зрения оздоровления международных отношений, которые подверглись эрозии в результате обострения глобальной ситуации. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию", - сказал Токаев.

По словам Главы государства, в прошлом году объём казахско-российской торговли достиг 25 млрд долларов. На днях в Астане успешно прошла выставка "Иннопром", которую посетила представительная российская делегация во главе с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

"В то же время Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с соответствующими международными организациями. Пользуясь случаем, хотел бы обратить внимание на мой призыв к дипломатам найти взаимоприемлемую основу для переговоров о мире между Россией и Украиной. Это критически важно, поскольку мир приблизился к опасной черте фатального противостояния с пагубными последствия для большинства человечества, — подчеркнул Президент Казахстана.

Отметим, Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с официальным визитом. В ходе визита президент подтвердил готовность Казахстана увеличить объёмы поставок нефти в Германию и придать им долгосрочный характер.