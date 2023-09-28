Казахстан готов увеличить объёмы поставок нефти в Германию
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Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели брифинг для прессы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава нашего государства высказал признательность Олафу Шольцу за приглашение посетить Берлин и оказанный тёплый прием.
"Германия – стратегический партнёр Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с господином канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.
"Мы констатировали, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств. Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров", – сообщил глава государства.
По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договорённости, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.
"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнёрами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и другими. Эти документы призваны придать серьёзный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами", - подчеркнул глава государства.
Одним из приоритетов в выступлении названо развитие кооперации в энергетической сфере.
"Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объёмы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.
В выступлении обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.
"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырьё, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зелёного" водорода, – предложил президент.
Глава нашего государства заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway
По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.
"Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию", – отметил президент.
Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в Актау.
Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.
Федеральный канцлер Олаф Шольц в своём выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнёром Германии в Центральной Азии.
Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.
Кроме того, канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.
После руководители Казахстана и Германии ответили на вопросы представителей СМИ.
Президенту был задан вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.
"Действительно, Казахстан и Россия обладают самой протяжённой сухопутной границей в мире. У нас есть традиции сотрудничества, будь то торговля или гуманитарные связи. В 2013 году подписан Договор о союзнических взаимоотношениях между нашими странами. Что касается украинского конфликта, то Казахстан выступает за немедленное прекращение военных действий, за мирные переговоры на основе Устава ООН. Сегодня уважаемому г-ну канцлеру я говорил о том, что ситуация на самом деле очень серьёзная. И российская сторона, и украинская сторона утверждают, что готовы к переговорам, но платформа переговоров крайне неясная. Поэтому наступает эра разумной, рациональной, я бы сказал, мудрой дипломатии. Нужно прекращать взаимные обвинения. Нужно найти приемлемую для обеих сторон основу мирных переговоров. Казахстан поддерживает все усилия соответствующих государств и групп государств, которые предлагают те или иные варианты разрешения украинского конфликта. И мы будем со своей стороны прилагать все необходимые условия. Что касается границы между Казахстаном и России, то она была в свое время делимитирована и в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран. Поэтому каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется. Мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений. Что касается возможного обхода санкций, то Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Имеются контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима. И каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть", – отметил президент.
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