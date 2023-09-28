Казахстан готов увеличить объёмы поставок нефти в Германию

Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц провели брифинг для прессы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава нашего государства высказал признательность Олафу Шольцу за приглашение посетить Берлин и оказанный тёплый прием.

"Германия – стратегический партнёр Казахстана в Европейском Союзе, особенно с точки зрения торгово-экономических и инвестиционных связей. Поэтому мы придаем исключительное значение укреплению двустороннего сотрудничества. Сегодня мы обсудили с господином канцлером широкий круг вопросов, особое внимание уделив дальнейшему развитию связей между Казахстаном и Германией", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что прошедшие переговоры вновь подтвердили обоюдный настрой сторон на дальнейшее углубление казахско-германских отношений.

"Мы констатировали, что в нынешних условиях Казахстан и Германия должны максимально прагматично подойти к реализации новых инвестиционных проектов для обеспечения устойчивого развития наших государств. Для этого у нас имеются политическая воля и огромный экономический потенциал. Важной частью переговоров стало обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества. Мы отметили положительную динамику двусторонней торговли, договорились принять действенные меры для дальнейшего расширения номенклатуры экспортно-импортных товаров", – сообщил глава государства.

По его словам, обстоятельно были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в таких перспективных отраслях, как нефтегазохимия, металлургия, транспорт и логистика.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил договорённости, достигнутые казахстанской стороной с ведущими европейскими компаниями.

"Я приветствую подписание накануне сегодняшней встречи важных коммерческих соглашений с такими ключевыми партнёрами, как Siemens, Deutsche Bahn, Siemens Energy, Linde и другими. Эти документы призваны придать серьёзный импульс дальнейшему укреплению экономических связей между нашими государствами", - подчеркнул глава государства.

Одним из приоритетов в выступлении названо развитие кооперации в энергетической сфере.

"Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям с начала этого года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тысяч тонн нефти. По просьбе германских друзей мною подтверждена готовность нашей страны увеличить объёмы поставок и придать им долгосрочный характер", – сказал лидер Казахстана.

В выступлении обозначены новые возможности для расширения взаимодействия двух стран.

"Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырьё, промышленность и технологии" позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон. Я предложил канцлеру создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов. В свою очередь мы заинтересованы в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно "зелёного" водорода, – предложил президент.

Глава нашего государства заявил о готовности к совместной работе по увеличению транзитных мощностей Транскаспийского транспортного маршрута и его сопряжению с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и инициативой Global Gateway

По мнению Касым-Жомарта Токаева, широкие перспективы взаимодействия открываются также в агропромышленном секторе, сферах финансов, инноваций, цифровизации.

"Сегодня в рамках финансирования экономических проектов мы сотрудничаем с такими банками, как Deutsche Bank, Euler Hermes, KfW, а также региональными финансовыми структурами. С целью расширения данного перечня приглашаем немецкие финансовые институты к более тесному взаимодействию", – отметил президент.

Особое внимание на переговорах было уделено сотрудничеству в культурно-гуманитарной области. Глава государства приветствовал создание новых казахстанско-немецких образовательных учреждений, в частности, открытие в июне этого года Казахстанско-немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Для поддержания высокого уровня взаимодействия между странами, Касым-Жомарт Токаев пригласил канцлера Германии посетить Казахстан с официальным визитом.

Федеральный канцлер Олаф Шольц в своём выступлении отметил, что Казахстан является ведущим торгово-экономическим партнёром Германии в Центральной Азии.

Он указал на важность расширения взаимодействия в сферах энергетики, устойчивого развития, цифровизации и борьбы с изменением климата.

Кроме того, канцлер заявил о том, что Германия и Европейский Союз полностью поддерживают инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым реформы в Казахстане.

После руководители Казахстана и Германии ответили на вопросы представителей СМИ.

Президенту был задан вопрос о взаимоотношениях Казахстана с Россией, отношении к конфликту вокруг Украины и соблюдении санкций.