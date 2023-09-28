Касым-Жомарт Токаев прибыл в Германию с официальным визитом

Начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Федеративную Республику Германия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В рамках визита глава государства проведёт переговоры с Федеральным канцлером Олафом Шольцем и Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Лидер Казахстана также планирует принять участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии.

Кроме того, программа визита предусматривает выступление президента на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.