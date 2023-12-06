Около 350 случаев заболевания корью регистрируют ежедневно в Казахстане

Более 20 тысяч случаев кори зарегистрировано в Казахстане с начала года. В день выявляют по 350 новых больных. По словам главы Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Манар Смагул, ситуация в стране остаётся сложной, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Эпидемиологическая ситуация по кори остаётся сложной. С начала года в республике зарегистрировано 20 188 случаев. 81 процент заболеваний приходится на детей до 14 лет. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах страны. Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях", - сообщила она, выступая на брифинге в Службе центральный коммуникаций.

По словам Смагул, 15 процентов из заболевших - взрослые, 3,4 процента - подростки.

Ранее в Национальном центре общественного здравоохранения сообщили о том, какие вирусы будут подстерегать казахстанцев зимой. А министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал возможность введения карантина в школах и вузах из-за вспышки кори в Казахстане.

В Минздраве уточнили, что резкий рост заболеваемости наблюдается с сентября. В Астане растёт число взрослых, заболевших корью.