Число взрослых заболевших корью растёт в Астане
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Инфекционная больница в Астане переполнена взрослыми пациентами из-за вспышки кори в городе. Открыто дополнительное отделение для коревых пациентов, однако мест всё равно недостаточно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы уже открыли дополнительное отделение для коревых пациентов. В связи с большим количеством обращений пациентов с корью, появилась необходимость создать дополнительные круглосуточные койки. В эти дни наш медперсонал работает в усиленном режиме с дополнительными дежурствами", — отметила заведующая отделением воздушно-капельных инфекций инфекционной больницы г. Астаны Гульжанат Ширшикбаева.
В больнице отметили, что в среднем лечение длится от 7 до 21 дней. В протоколе лечения врачи применяют противовирусные средства, иммуномодулирующие препараты. Также ведётся симптоматическая терапия с применением препаратов при лихорадке, кашле, бактериальных осложнениях и осложнениях со стороны центральной нервной системы.
"В стационарах для лечения кори лекарственные средства имеются в достаточном количестве", — прокомментировали в медучреждении.
Как пояснила завотделением инфекционной больницы, на стационарное лечение с диагнозом "корь" госпитализируют пациентов с выраженными симптомами интоксикации, нарастающим катаральным синдромом (кашель, ринит, конъюнктивит, слезотечение, светобоязнь), а также людей с тяжелой сопутствующей патологией и коморбидным фоном (несколькими заболеваниями одновременно), которые могут повлечь за собой необратимые осложнения.
"В отделение реанимации переводятся пациенты при появлении осложнений, таких как пневмония, с нарастанием дыхательной недостаточности, а также любых проявлений общемозговой симптоматики, которые могут быть ранними проявлениями коревого энцефалита. Длительность на стационарном лечении пациентов определяется индивидуально в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений, сроки которых в среднем составляют от 7-21 дней", - сказала Гульжанат Ширшикбаева.
По её словам, за 28 лет врачебной практики, впервые со взрослым пациентом с корью она столкнулась в 2005 году.
"Затем в 2014 году у меня проходил стационарное лечение больной с корью. По своему опыту могу судить, что случаи с корью регистрируются каждые 5-7 лет", — вспоминает врач.
Сегодня в отделении лежат 63 пациента с корью, двое переведены в реанимационное отделение с диагнозом "коревая пневмония". Самому взрослому пациенту 62 года.
Для того, чтобы обезопасить себя и близких от болезни инфекционист рекомендует получить прививку. По её словам, такая мера позволит перенести корь в лёгкой степени.
"Во-первых надо вакцинироваться. Пока этой самый действенный способ защитить себя от инфекции и её последствий. Корь – это регулируемая инфекция. Регулируется она массовой вакцинацией. Во-вторых, чтобы понимать есть ли у вас иммунитет к этой инфекции, можно сдать анализ методом ИФА на иммуноглобулин G. Если анализ придет отрицательный и антител нет, то желательно получить прививку от кори", — порекомендовала врач.
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