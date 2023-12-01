Число взрослых заболевших корью растёт в Астане

Инфекционная больница в Астане переполнена взрослыми пациентами из-за вспышки кори в городе. Открыто дополнительное отделение для коревых пациентов, однако мест всё равно недостаточно, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы уже открыли дополнительное отделение для коревых пациентов. В связи с большим количеством обращений пациентов с корью, появилась необходимость создать дополнительные круглосуточные койки. В эти дни наш медперсонал работает в усиленном режиме с дополнительными дежурствами", — отметила заведующая отделением воздушно-капельных инфекций инфекционной больницы г. Астаны Гульжанат Ширшикбаева.

В больнице отметили, что в среднем лечение длится от 7 до 21 дней. В протоколе лечения врачи применяют противовирусные средства, иммуномодулирующие препараты. Также ведётся симптоматическая терапия с применением препаратов при лихорадке, кашле, бактериальных осложнениях и осложнениях со стороны центральной нервной системы.

"В стационарах для лечения кори лекарственные средства имеются в достаточном количестве", — прокомментировали в медучреждении.

Как пояснила завотделением инфекционной больницы, на стационарное лечение с диагнозом "корь" госпитализируют пациентов с выраженными симптомами интоксикации, нарастающим катаральным синдромом (кашель, ринит, конъюнктивит, слезотечение, светобоязнь), а также людей с тяжелой сопутствующей патологией и коморбидным фоном (несколькими заболеваниями одновременно), которые могут повлечь за собой необратимые осложнения.

"В отделение реанимации переводятся пациенты при появлении осложнений, таких как пневмония, с нарастанием дыхательной недостаточности, а также любых проявлений общемозговой симптоматики, которые могут быть ранними проявлениями коревого энцефалита. Длительность на стационарном лечении пациентов определяется индивидуально в зависимости от течения заболевания, наличия осложнений, сроки которых в среднем составляют от 7-21 дней", - сказала Гульжанат Ширшикбаева.

По её словам, за 28 лет врачебной практики, впервые со взрослым пациентом с корью она столкнулась в 2005 году.

"Затем в 2014 году у меня проходил стационарное лечение больной с корью. По своему опыту могу судить, что случаи с корью регистрируются каждые 5-7 лет", — вспоминает врач.

Сегодня в отделении лежат 63 пациента с корью, двое переведены в реанимационное отделение с диагнозом "коревая пневмония". Самому взрослому пациенту 62 года.

Для того, чтобы обезопасить себя и близких от болезни инфекционист рекомендует получить прививку. По её словам, такая мера позволит перенести корь в лёгкой степени.