Какие вирусы будут подстерегать казахстанцев зимой

Корь, грипп, ОРВИ и новые штаммы коронавируса циркулируют в Казахстане. Об этом BaigeNews.kz сообщил директор департамента Национального центра общественного здравоохранения Канат Текебаев.

По его словам, новые штаммы коронавируса переносятся пациентами в лёгкой форме. В целом распространение COVID в стране пока вялотекущее, он принимает сезонный характер.

"Мы помним, как начинал распространяться COVID, какие вначале были штаммы. Вирус мутирует, он никуда не делся. Но так как большинство людей переболело, получили прививки, коронавирус стал сезонным заболеванием, как ОРВИ", - заявил специалист.

С начала года в стране зарегистрировано более 11 тысяч заболеваний коронавирусом, снижается количество госпитализаций. Желающие по-прежнему могут получить вакцину. В медучреждениях страны прививают вакцинами Pfizer и "Спутник".

Что касается гриппа, то сейчас в Казахстане циркулируют вирусы подтипов A H1N1 и H3N2 (гонконгский).

Спикер отметил, что все названные вирусы схожи начальными симптомами: температура, слабость, озноб.

"Мы рекомендуем прививаться против гриппа. По исследованию российских учёных, после вакцины от гриппа, COVID переносится легче. С начала сезона было привито два миллиона 395 человек, из них дети – 457 тысяч. Мы рекомендуем прививаться тем, кто контактирует с большим количеством людей", - сказал Канат Текебаев.

Вакцинация против гриппа начинается каждый год в октябре. Желательно привиться до подъёма заболеваемости в декабре. Действует препарат один эпидсезон.

"Вакцина разрабатывается на каждый эпидсезон, так как штаммы меняются и могут появиться новые. Что будет в следующем году - неизвестно, поэтому работа над выявлением новых штаммов ведётся постоянно", - сказал Канат Текебаев.

Он подчеркнул, что в профилактике заболеваний у вакцинации важная роль. Но важно также придерживаться определённых правил.