Вспышка кори в Казахстане: когда заболеваемость пойдёт на спад, рассказали в Минздраве

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Казахстане остаётся нестабильной. На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей. Также проводится госпитализация беременных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на СЦК.

На брифинге в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения РК Ажар Гиният напомнила, что резкий рост заболеваемости наблюдается с сентября 2023 года и именно в организованных коллективах. Так, в учебном году из-за скопления детей уровень заболеваемости увеличился вдвое.

В настоящее время в Казахстане имеется более 3,5 тысячи коек в инфекционных больницах для заболевших корью. На стационарном лечении находятся более 2 тысяч детей, а также проводится госпитализация беременных. Если охват койками составляет 60%, то в резерве более тысячи койко-мест.

Ажар Гиният отметила, что эффективность дополнительной иммунизации была доказана во время предыдущих вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах, а также поделилась прогнозом о том, когда сложившийся уровень заболеваемости корью может снизиться.

"Мы предполагаем, что только высокий охват дополнительной массовой иммунизацией позволит стабилизировать эпидемиологическую ситуацию по кори в декабре и снизить заболеваемость уже в январе 2024 года. Прошу обратить особое внимание на то, что отказ от вакцинации родителей, принимающих решение о защите здоровья своих детей, может привести к вспышкам забытых опасных заболеваний, таких как коклюш, дифтерия, полиомиелит, столбняк, что часто приводит к высокой инвалидности и смерти", — сказала Ажар Гиният.

Министр здравоохранения рассказала, что против кори в Казахстане 10 лет используют индийскую вакцину. По её словам, за эти годы побочных эффектов или осложнений не было.

"Данная индийская вакцина очень известная. Кроме нас ею пользуются 70 стран. Она сертифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к применению для детей. Так как никаких осложнений не было, эффективность хорошая, дети принимают, мы стараемся, и это касается всех вакцин, которые применяются в стране, вообще не менять, тем более ежегодно. Это чревато тем, что с новыми вакцинами могут быть какие-то осложнения. Учитывая десятилетний опыт нашей страны, мы дальше продолжаем применять индийскую вакцину", – отметила Ажар Гиният.

Напомним, в Казахстане организована дополнительная массовая иммунизация среди детей до 5 лет. Начиная с 6 ноября охвачено более 100 тысяч детей. Всего для проведения дополнительной массовой иммунизации закуплено 1,5 млн доз вакцины, из них 500 тысяч доз доставлены в страну и распределены во всех медицинских организациях. Кроме того, в декабре ожидается поставка миллиона доз.

С начала года в республике зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори, из них более 82% приходится на детей, в том числе - 83% на непривитых детей. При этом 60% детей не привиты из-за отказа родителей, остальные дети из-за недостижения прививочного возраста и медицинского отвода.

Из-за роста заболеваемости корью детский стационар в Астане перегружен на 111%. По состоянию на 24 ноября шесть маленьких пациентов с корью находились в реанимации, четверо – в тяжёлом состоянии, двое – в крайне тяжёлом.

Врачи напоминают, что корь опасна ещё и ввиду возможности развития других осложнений. В будущем корь может вызвать у переболевшего ребёнка такие серьёзные последствия, как отёк головного мозга, абсцесс легких, глухота.