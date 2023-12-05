Вспышка кори в Казахстане: введут ли карантин в школах и вузах
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Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию о возможности введения карантина в школах и вузах из-за вспышки кори в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодняшний день в наших вузах за медицинской помощью обратились около восьми тысяч студентов. Из них только 200-300 человек обратились с подозрением на корь. Мы находимся на прямой связи с министерством здравоохранения, с главным санитарным врачом. Пока поводов нет. Ситуацию мы мониторим, вспышка ОРВИ есть, но по кори у нас пока очень малое количество", - сказал Саясат Нурбек.
Ранее в Минздраве сообщили, что резкий рост заболеваемости наблюдается с сентября 2023 года и именно в организованных коллективах. В учебном году из-за скопления детей уровень заболеваемости увеличился вдвое.
С начала года в республике зарегистрировано более 17 тысяч случаев кори, из них более 82% приходится на детей, в том числе - 83% на непривитых детей.
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