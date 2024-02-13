Новые министры приняли присягу в правительстве Казахстана

Новые министры Мади Такиев, Нурлан Байбазаров, Акмарал Альназарова, Чингис Аринов приняли присягу на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед народом и президентом Казахстана торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - произнесли текст присяги главы министерств.