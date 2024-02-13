Новые министры приняли присягу в правительстве Казахстана
Сегодня, 10:25
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Сегодня, 10:25Сегодня, 10:25
83Фото: пресс-служба правительства РК
Новые министры Мади Такиев, Нурлан Байбазаров, Акмарал Альназарова, Чингис Аринов приняли присягу на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.
"Перед народом и президентом Казахстана торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - произнесли текст присяги главы министерств.
Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра, министром национальной экономики, Мади Такиев стал министром финансов, Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения, а Чингис Аринов - новый министр по ЧС.
Новым премьер-министром был назначен Олжас Бектенов.
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