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Новые министры приняли присягу в правительстве Казахстана

Сегодня, 10:25
АВТОР
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пресс-служба правительства РК Сегодня, 10:25
Сегодня, 10:25
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Фото: пресс-служба правительства РК

Новые министры Мади Такиев, Нурлан Байбазаров, Акмарал Альназарова, Чингис Аринов приняли присягу на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед народом и президентом Казахстана торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей Родины, строго соблюдать Конституцию и законы государства, верно служить народу Казахстана", - произнесли текст присяги главы министерств.

Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра, министром национальной экономики, Мади Такиев стал министром финансов, Акмарал Альназарова возглавила Министерство здравоохранения, а Чингис Аринов - новый министр по ЧС.

Новым премьер-министром был назначен Олжас Бектенов.  

 

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