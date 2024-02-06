В Казахстане назначен новый министр здравоохранения

Указом президента Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Родилась 16 февраля 1971 года в Кызылорде.

Окончила Алматинский государственный медицинский институт (1994) по специальности "Педиатрия", Университет Қорқыт ата (2006) по специальности "Экономист", проходила дополнительное обучение: как в Казахстане, так и за рубежом. Врач-организатор-гигиенист высшей категории, врач-педиатр высшей категории. Доктор медицинских наук (2010)

Работала врачом приёмного покоя городской детской больницы в Кызылорде; младший научным сотрудником Кызылординского филиала научного центра педиатрии и детской хирургии; замначальника областного управления здравоохранения (1999-2001); главврачом Кызылординской областной детской больницы (2001-2003); начальником Управления здравоохранения Кызылординской области (2003-2004).

После стала начальником областного управления Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Министерства здравоохранения РК (2005-2007); директором Кызылординского медицинского колледжа (2007-2013); замакима Кызылординской области (02.2013-12.2014); секретарём Кызылординского областного маслихата (12.2014-11.2015); руководителем Управления здравоохранения Кызылординской области (11.2015-04.2019).