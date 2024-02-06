Мади Такиев стал министром финансов в Казахстане

Родился 1 апреля 1978 года в с. Баканас Балхашского района Алматинской области.

В 1998 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "Бухгалтерский учет и аудит".

В 2005 году окончил Гуманитарный университет им Д. Кунаева по специальности "Юриспруденция".

В 2011 году получил диплом Магистра делового администрирования Университета Международного Бизнеса.

Трудовую деятельность начал в 1998 году главным бухгалтером Института государства и права Министерства науки-Академии наук РК.

В 2000-2008 гг. – инспектор, ведущий, главный налоговый инспектор, начальник отделов по работе с СМП, аудита Налогового комитета по г. Алматы.

В 2008-2009 гг. – Начальник Управления администрирования акцизов Налогового департамента по Алматинской области.

В 2009-2012 гг. – Заместитель начальника Налогового департамента по г. Алматы.

В 2012-2013 гг. – Начальник управления Налогового комитета МФ РК.

В 2013-2014 гг. – Директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В 2014 г. – Главный консультант Социально-экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2014-2017 гг. – Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области.

В 2017-2019 гг. – Директор Департамента налогового контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

В 2019-2020 гг. – Вице-министр национальной экономики РК.

В 2020-2023 гг – Заведующий отделом Социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

С марта 2023 года – депутат Мажилиса Парламента РК VII созыва, Председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента РК, член Фракции партии "AMANAT" в Мажилисе Парламента РК.

Награжден государственной наградой "Ерен еңбегі үшін" (2014), орденом "Құрмет" (2021), а также юбилейными медалями и ведомственными наградами.