Токаев сменил главу МЧС Казахстана

Президент Казахстана подписал указ о назначении Чингиса Аринова министром по чрезвычайным ситуациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Ранее он был замначальника Службы государственной охраны РК – начальником Службы охраны Президента РК.

Аринов родился 29 октября 1983 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби (факультет "международных отношений"), Казахскую академию труда и социальных отношений (специальность "Правоведение"), Академию гражданской авиации (специальность "Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта").

Служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК (2006-2022); после стал заместителем начальника Службы государственной охраны РК – начальником Службы охраны Президента РК (с 01.2022).

Генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан.