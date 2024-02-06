Назначен глава министерства национальной экономики Казахстана

Указом главы государства Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Родился 10 октября 1975 года. Окончил Казахскую государственную академия управления по специальности "Организация банковского дела".

Имеет стаж работы на руководящих позициях в АО "Банк развития Казахстана". 1997 по 2003 годы работал в Министерстве финансов РК.

С 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО "Банк Развития Казахстана".

С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз Консалтинг", АО "НК "КазМунайГаз".

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".

С ноября 2022 года по октбярь 2023 года являлся председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".

После был назначен председателем правления холдинга "Байтерек".