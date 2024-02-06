Новый этап управления: Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана

Мажилис утвердил кандидатуру Олжаса Бектенова на пост главы кабмина Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру Олжаса Бектенова во время пленарного заседания мажилиса парламента. За кандидатуру проголосовали 69 депутатов, семеро – против.

Олжас Бектенов стал 13-м по счёту премьер-министром Казахстана.

Ранее Бектенов возглавлял Администрацию президента РК.

Кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра президенту предложила партия "Amanat".

Олжас Бектенов родился в 1980 году в Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (2001).

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом отдела в Управлении юстиции Алматы.

В 2005-2006 годах – эксперт, главный эксперт Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК. С 2006 по 2009 годы работал в Администрации президента РК.

С 2009 по 2012 годы был заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК.

В 2012-2014 годах проходил службу в должности начальника департамента в центральном аппарате Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах – руководитель аппарата акима Астаны, заведующий Секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах – руководитель Департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане.

С 2017 по 2018 год — заместитель акима Акмолинской области.

С 2018 по 2019 год — заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С 2019 по 2022 год — первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции.

С февраля 2022 года по апрель 2023 года – председатель Агентства РК по противодействию коррупции.

3 апреля 2023 года Указом Главы государства назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан. Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Даңқ" ІІ степени (2021).

Его предшественник Алихан Смаилов впервые возглавил правительство сначала в статусе временного исполняющего обязанности, а затем как премьер-министр в январе 2022 года. В марте 2023 года после выборов депутатов в мажилис и маслихаты Алихан Смаилов был переназначен на пост премьер-министра.