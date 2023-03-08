Молодого борца и его семью "наказали" за конфликт с Сериком Сапиевым

Фото: sports.kz

роживающая в США казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова рассказала о последствиях конфликта олимпийского чемпиона Серика Сапиева с молодым борцом Зелимханом Мусихановым во время игры Batyrball на турнире Naiza 49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Добрый день, казахстанцы, все вы наблюдали резонансную ситуацию между олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым и молодым борцом Зелимханом Мусихановым. Казалось бы, ребята пожали друг другу руки, и на этом должен быть конфликт исчерпан, но не тут-то было. Что же происходило после инцидента? Зелимхана отчисляют из его спортивного колледжа, где он обучался, и где ему оставалось отучиться две недели. Увольняют его брата с работы. Говорят также, что уволили его родителей, но этого я не знаю точно, поэтому не утверждаю стопроцентно. Тут подключается Александр (вероятно Александр Гольцман — тренер Мусиханова) и пытается восстановить Зелимхана, потому что это глупо отчислять юношу из-за этого инцидента. Кое-как его зачислили обратно", — сообщила Сатыбалдинова на своей странице в Instagram.

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Напомним, что на соревнованиях по Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) в Алматы произошла потасовка с участием Сапиева, которому не понравилось, что Мусиханов жестко бросил его на канвас. Разбирательства продолжились в раздевалке, по итогам которых спортсмены пожали друг другу руки. Позже Серик Сапиев прокомментировал инцидент. А молодой борец записал видео с извинениями.





