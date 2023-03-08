- Разгул стихии 8 марта: фото и видео слетевших крыш и потопов делятся казахстанцы 15:34 72
- Казахстанки, перешагнувшие вековой рубеж, поделились секретами долголетия 15:10 146
- Молодого борца и его семью "наказали" за конфликт с Сериком Сапиевым 14:28 381
- Бабушка Димаша Кудайбергена и Роза Рымбаева получили письма от Токаева 13:43 312
- "Мы ломаем стереотипы" - женщины-пилоты рассказали о своей неженской профессии 13:15 339
- В канун 8 марта коронавирусом заразились 83 казахстанца 12:59 335
- Женщина-кардиохирург: "Даже если шанс спасти всего 1% — всё равно поможем" 12:14 437
- "Дети в реанимации - это и мои дети" - о сложной профессии рассказала врач из Алматы 12:00 383
- "Я тебя люблю" - как мамы реагируют на признания детей в любви 11:11 325
- От психолога до замначальника колонии: история женственности по ту сторону свободы 11:00 563
- Штормовой ветер повредил крыши нескольких зданий в Павлодарской области 10:44 551
- 100 матерей-героинь живёт в уникальном селе в Кызылординской области 10:05 548
- Сабина Алтынбекова получила желанный подарок на восьмое марта 09:36 852
- В Казахстане насчитывается 4,3 миллиона занятых женщин — Алихан Смаилов 08:55 412
- Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днём 08:07 443
- В ВКО бывший слесарь превратил свой дачный участок в цветочную империю 07:45 615
- В WhatsApp добавят защиту от звонков мошенников 06:37 458
- Помолвочное кольцо изготовил осуждённый для любимой в области Абай 05:19 588
- В Казахстане треть IT-специалистов составляют женщины 04:51 477
- Скидки на поезд, цветы на улице, призы в ЦОНах. Как казахстанок поздравляют с 8 марта 03:35 524
- В Грузии начались протесты 02:12 659
- Спасатели перевозят сельчан через подтопленную дорогу в Жетысуской области 01:28 542
- Тело младенца нашли в мусорном баке в Павлодаре 00:34 629
- В пяти регионах Казахстана закрыты 32 участка трасс 07.03.2023 556
- Из-за размыва дорог отрезаны от внешнего мира ряд сёл Актюбинской области 07.03.2023 567
- Четыре лавины сошли в горах Алматы 07.03.2023 728
- Ущерб от землетрясений в Турции может превысить 100 миллиардов долларов - ООН 07.03.2023 712
- Назван состав сборной Казахстана на матчи против Словении и Дании 07.03.2023 633
- Паводки начались в трёх областях Казахстана 07.03.2023 625
- Группа "Город 312" приостановила концертную деятельность из-за проблем со здоровьем солистки 07.03.2023 687
- Поправки в Налоговый кодекс: о главных изменениях сообщили эксперты 07.03.2023 777
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 639
- Назначен глава Комитета административной полиции МВД РК 07.03.2023 645
- Участок трассы "Астана - Петропавловск" закрыли из-за непогоды 07.03.2023 803
- О холоде, бешбармаке и общежитиях рассказали иностранные студенты в Казахстане 07.03.2023 841
- Программа 7-20-25: закрыть нельзя оставить 07.03.2023 644
- В госорганизациях Казахстана выявили иностранных кибершпионов 07.03.2023 695
- Земельные участки выдают своим - в НПП "Атамекен" озвучили жалобы крестьян 07.03.2023 747
- Пенсионный возраст шахтёрам могут снизить в Казахстане 07.03.2023 651
- Курс доллара вырос в Казахстане 07.03.2023 500
- Снежная лавина сошла на дорогу в Алматинской области 07.03.2023 701
- Десять тысяч конфет от сильных и известных казахстанок подарили активисты в канун 8 марта 07.03.2023 636
- 70 школ построят на деньги коррупционеров в Казахстане 07.03.2023 571
- Назван единственный город Казахстана, в котором подешевело вторичное жильё 07.03.2023 843
- Сколько готовы потратить мужчины на подарки милым дамам 07.03.2023 479
- Рыбаков унесло на льдинах на Капшагае 07.03.2023 695
- Легализованным машинам-конструкторам запретят выезжать за пределы Казахстана 07.03.2023 611
- Токаев наградил орденом "Айбын" ІI степени двух смелых полицейских 07.03.2023 842
- Токаев поручил принять меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма 07.03.2023 531
- Легенда мирового кинематографа Джеки Чан спел казахскую песню 07.03.2023 931
- Электоральные рейтинги Астаны. В столичных округах избиратели определились с выбором 07.03.2023 545
- Если вам на ногу упадёт молоток, и вы нецензурно выругаетесь при людях, то штрафа не будет - МВД 07.03.2023 593
- Актриса фильма "Томирис" представит Казахстан на конкурсе красоты в США 07.03.2023 1047
- "Как родители решат, так и будет" — Минпросвещения о переносе последнего звонка на 25 мая 07.03.2023 741
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 662
- Многодетным матерям увеличат соцпособия в Казахстане 07.03.2023 555
- Почему в министерствах есть металлодетекторы, а в школах нет, рассказал глава Минпросвета 07.03.2023 595
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 672
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 772
- Выборы-2023: что забывают декларировать кандидаты в депутаты 07.03.2023 653
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1511
- Каждая десятая казахстанка экономически зависит от супруга — статистика 07.03.2023 547
- Что подарит своим женщинам министр нацэкономики Алибек Куантыров 07.03.2023 798
- Об особенностях процедуры голосования рассказали юристы 07.03.2023 618
- Смаилов поручил до 1 апреля обеспечить школы видеонаблюдением и тревожными кнопками 07.03.2023 595
- Кто живёт за чертой бедности: 729 тысяч казахстанцев получили АСП 07.03.2023 608
- Каждая шестая пара в Казахстане бесплодна 07.03.2023 635
- Удостоверение за 10 минут: как работает терминал самообслуживания в ЦОНе Астаны 07.03.2023 623
- В честь 8 марта нуждающимся астанчанам выплатят соцпомощь 07.03.2023 600
- Как в боулинге: в ВКО автомобили скатываются с горы из-за гололёда 07.03.2023 622
- Студенческое объединение появится в Казахстане 07.03.2023 711
- Минпросвещения оцифрует все учебники к 2024 году 07.03.2023 962
- Партийный рейтинг среди алматинцев возглавляют Amanat, Respublica и ОСДП 07.03.2023 715
- В Казахстане хотят отменить онлайн-обучение водителей 07.03.2023 835
- Кто из казахстанских теннисистов сыграет на "Мастерсе" в США 07.03.2023 816
- Представителя партии Amanat Олжаса Сулеймена сняли с предвыборной гонки 07.03.2023 3219
- Жителей Актау озадачила новая графа расходов в счетах на коммунальные услуги 07.03.2023 944
- Казахстанцев умилил поступок сестёр в финале турнира по карате 07.03.2023 985
- Карагандинку пригласили на обучение в Университет Джона Хопкинса 07.03.2023 781
- Казахстанец впервые принял участие в модном показе Balenciaga 07.03.2023 890
Молодого борца и его семью "наказали" за конфликт с Сериком Сапиевым
роживающая в США казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова рассказала о последствиях конфликта олимпийского чемпиона Серика Сапиева с молодым борцом Зелимханом Мусихановым во время игры Batyrball на турнире Naiza 49, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Добрый день, казахстанцы, все вы наблюдали резонансную ситуацию между олимпийским чемпионом Сериком Сапиевым и молодым борцом Зелимханом Мусихановым. Казалось бы, ребята пожали друг другу руки, и на этом должен быть конфликт исчерпан, но не тут-то было. Что же происходило после инцидента? Зелимхана отчисляют из его спортивного колледжа, где он обучался, и где ему оставалось отучиться две недели. Увольняют его брата с работы. Говорят также, что уволили его родителей, но этого я не знаю точно, поэтому не утверждаю стопроцентно. Тут подключается Александр (вероятно Александр Гольцман — тренер Мусиханова) и пытается восстановить Зелимхана, потому что это глупо отчислять юношу из-за этого инцидента. Кое-как его зачислили обратно", — сообщила Сатыбалдинова на своей странице в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что на соревнованиях по Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) в Алматы произошла потасовка с участием Сапиева, которому не понравилось, что Мусиханов жестко бросил его на канвас. Разбирательства продолжились в раздевалке, по итогам которых спортсмены пожали друг другу руки. Позже Серик Сапиев прокомментировал инцидент. А молодой борец записал видео с извинениями.
-
Trend news
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 662
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 672
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 772
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 1509
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 7216
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 1085
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 1621
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 1629
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 13101
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 1198
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 1164
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 1016
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 3847
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 1378
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 3054
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 2413
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 4569
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 8936
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 1587
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 2133
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 33815
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 1468
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 1749
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 2379
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 1818
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 4873
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 2682
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 2412
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 5925
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2948
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 2032
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 2150
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 12385
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 2190
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 11618
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 15061
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 2467
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 3758
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1613
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 7549
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16722
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 25386
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 3824
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 2639
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3975
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 2294
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2610
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 42753
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 2261
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3982
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5844
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 11344
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 3452
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 27546
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 4022
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 4323
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 2757
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 5391
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 39052
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3741
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 2409
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 3653
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3671
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19999
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 4242
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8698
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 38296
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 3617
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 3823
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14694
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8810
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4952
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 3342
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 121654
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 4707
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3993
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 5580
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 3273
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 8436
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 10246
-
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 638
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 1359
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 1032
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 971
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 1543
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 1449
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 1443
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 1386
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 2259
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 2333
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 2172
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 2926
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 2747
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 2212
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 2360
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2938
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 2318
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 2853
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 3054
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 3085
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 3474
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2574
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2819
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2871
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 3287
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 3179
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 3781
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 3420
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 3257
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2934
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 3080
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 3414
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 3778
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 4022
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 4047
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 3829
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 4160
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 4524
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3826
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 4146
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 3703
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 3440
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3740
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3726
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3960
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 4305
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 4370
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3535
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 5312
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 4005
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 4409
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3951
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 4268
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 4378
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 4135
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3832
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3579
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 4197
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 4175
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 4017
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 4015
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 4759
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 4121
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 4174
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3837
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 4991
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 4414
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 6054
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 4457
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 4814
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 5457
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 5021
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 5153
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 5048
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 5548
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 5637
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 5176
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 5462
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 5077
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 5002