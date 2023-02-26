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Сегодня, 02:38
248
248Фото: скриншот с видео
Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы
Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyrball на турнире Naiza 49, который проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провёл борцовский приём против Сапиева, который не понравился бывшему боксёру, и началась небольшая потасовка, которую быстро разняли. После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка, когда спортсмены пожимали друг другу руки.
Отметим, что Batyrball — это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza, и включает в себя смесь борьбы и баскетбола.
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