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скриншот с видео Сегодня, 02:38
248
Сегодня, 02:38
248
Фото: скриншот с видео

Серик Сапиев едва не подрался с борцом на турнире в Алматы

Олимпийский чемпион по боксу из Казахстана Серик Сапиев поучаствовал в игре Batyrball на турнире Naiza 49, который проходит в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В одном из эпизодов участник команды Sever-Yug провёл борцовский приём против Сапиева, который не понравился бывшему боксёру, и началась небольшая потасовка, которую быстро разняли. После окончания матча, в котором победу одержала команда Сапиева Academy of Sports, вновь чуть не произошла драка, когда спортсмены пожимали друг другу руки.

Отметим, что Batyrball — это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza, и включает в себя смесь борьбы и баскетбола.

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#спорт #Серик Сапиев #драка #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:38
248
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