Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом

Фото: Sports.kz

После неприятного инцидента на игре Batyrball на турнире Naiza 49 в Алматы, где олимпийский чемпион чуть не подрался с молодым борцом, выяснение отношений продолжилось в раздевалке. Но, помирившись, спортмены пожали друг другу руки и разошлись, передаёт BaigeNews.kz.

Видео запрещённого приёма молодого борца Зелимхана Мусиханова на игре, из-за которого "вскипел" Серик Сапиев, опубликовал Sports.kz.

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На кадрах можно увидеть тот самый опасный жёсткий бросок.

Между тем, позже в сети появилось видео из раздевалки, о том, как мужчины ссорятся.

"Ты мне говоришь: "Так больше не делай". А я тоже горячий!", — сказал Серик Сапиев сопернику.

При этом Александр Гольцман — тренер молодого борца пристыдил Сапиева.

"Послушай, дай я скажу. Я его тренер, личный тренер. Ты же сам подписался на эти правила. Тебя бросают, но ты же сам подписался! Ты, блин, олимпийский чемпион, молодого пацана бьёшь! Не стыдно ли тебе? Ты какой пример подаешь?". В итоге Сапиев и борец в очередной раз пожали друг другу руки и разошлись.

После инцидента Александр Гольцман решил расставить все точки над i и прокомментировал инцидент Telegram-каналу "Спорт Шрёдингера".

"Хотелось бы дать комментарии по вчерашнему инциденту. Во-первых, мой ученик — Зелимхан, не знал, что Серик Сапиев — олимпийский чемпион. Парень пришёл с улицы, на тренировки приезжает издалека. Повторюсь, он не знал, что он олимпийский чемпион. Так что не обижайтесь. Возможно, я немного погорячился. Но когда все уже разошлись, я подошёл к Серику-ага, объяснил ему всё, попросил, чтобы он не обижался. Мы пожали друг другу руки. Он тоже мне сказал, что на эмоциях всё бывает и претензий у нет", — объяснил тренер.

Напомним, что Batyrball — это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza. Он включает в себя смесь борьбы и баскетбола.