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Видео с извинениями записал молодой спортсмен, едва не подравшийся с Сапиевым
Зелимхан Мусиханов, едва не подравшийся на игре Batyrball на турнире Naiza 49 в Алматы с олимпийским чемпионом по боксу Сериком Сапиевым, записал видео с извинениями, передаёт BaigeNews.kz.
Видео обращение спортсмена, на котором он и его тренер Александр Гольцман просят прощения у казахстанцев, предоставили в РОО "Казахстанский союз спортсменов".
"Уважаемые казахстанцы, я приношу свои извинения за поступок, который совершил. Нарушил правила и был не прав. Потом не смог сдержать свои эмоции в игре. Серик Сапиев является гордостью нашего народа, простите меня за мой необдуманный поступок, который я совершил на эмоциях. Больше такого не повторится", — заявил Зелимхан Мусиханов.
За своего подопечного извинился тренер спортсмена Александр Гольцман, который ранее пристыдил Сапиева за то, что олимпийский чемпион ударил Мусиханова. Отметим, что Зелимхан является бронзовым призером чемпионата Азии среди молодёжи по вольной борьбе.
"Мой ученик совершил необдуманный поступок. Я тоже поддался эмоциям и наговорил очень много лишнего. Я был не прав, поэтому приношу свои извинения за все действия, которые мы с учеником совершили. Мы равняемся на нашего батыра, олимпийского чемпиона. Все спортсмены и я уважаем Серика Сапиева как спортивного, общественного деятеля. и наши действия ни в коем случае не должны испортить репутацию нашего чемпиона. Мы не хотели, чтобы таким образом все повернулось. Мы виноваты во всём, простите нас за всё, что произошло", — сказал тренер спортсмена Александр Гольцман.
Напомним, Серик Сапиев принял участие в командной игре Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы. Во время состязаний игрок команды соперника Зелимхан Мусиханов применил против титулованного боксёра борцовский приём, что не понравилось Сапиеву. В результате завязалась потасовка, которая затем продолжилась в раздевалке, но в конце концов, стороны уладили конфликт и пожали друг другу руки.
Batyrball — это спорт, который стал популярным в промоушне Naiza. Он включает в себя смесь борьбы и баскетбола.
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