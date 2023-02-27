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Sports.kz Сегодня, 04:52
242
Сегодня, 04:52
242
Фото: Sports.kz

Серик Сапиев впервые прокомментировал конфликт с борцом

Золотой медалист Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев дал комментарий после потасовки с вольным борцом Зелимханом Мусихановым во время игры в Batyrball на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Обычная ситуация, которая может произойти в единоборствах. Я так считаю. Такая ситуация происходит и в борьбе, и на футбольном поле, и везде. Но после игры все должны оставаться друзьями. Я в ринге не жалею своих соперников, но после боя мы друзья. Из-за чего такая ситуация произошла? Когда у нас закончилась игра, я иду жать руку, улыбаюсь на своих оппонентов: "Ну, бывает, такая ситуация". Мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ. Я с добром, ко мне с негативом. Из-за этого получилось, что опять ответил негативно и получилась такая ситуация и все", - прокомментировал Сапиев Youtube-каналу "Вестник ММА".

Напомним, Серик Сапиев принял участие в командной игре Batyrball (смесь борьбы и баскетбола) на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы. Во время состязаний игрок команды соперника Зелимхан Мусиханов применил против титулованного боксера борцовский прием, что не понравилось Сапиеву. В результате завязалась потасовка, которая затем продолжилась в раздевалке, но в конце концов, стороны уладили конфликт и пожали друг другу руки.
 
Позже популярная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова отреагировала на инцидент с участием олимпийского чемпиона по боксу Серика Сапиева.
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#спорт #бокс #Серик Сапиев
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:52
242
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