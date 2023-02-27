Серик Сапиев впервые прокомментировал конфликт с борцом

Золотой медалист Олимпиады 2012 года по боксу Серик Сапиев дал комментарий после потасовки с вольным борцом Зелимханом Мусихановым во время игры в Batyrball на турнире по смешанным единоборствам Naiza 49 в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.



"Обычная ситуация, которая может произойти в единоборствах. Я так считаю. Такая ситуация происходит и в борьбе, и на футбольном поле, и везде. Но после игры все должны оставаться друзьями. Я в ринге не жалею своих соперников, но после боя мы друзья. Из-за чего такая ситуация произошла? Когда у нас закончилась игра, я иду жать руку, улыбаюсь на своих оппонентов: "Ну, бывает, такая ситуация". Мне здесь с эмоциями что-то говорят в ответ. Я с добром, ко мне с негативом. Из-за этого получилось, что опять ответил негативно и получилась такая ситуация и все", - прокомментировал Сапиев Youtube-каналу "Вестник ММА".