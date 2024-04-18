Куандык - лев: Байжанов часто занимался ремонтом разбитой мебели Бишимбаева

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В телефоне второго подсудимого нашли фотографии испорченной мебели Куандыка Бишимбаева и переписки с людьми, которые занимались их ремонтом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ранее во время допроса на суде Бакытжан Байжанов говорил, что ссоры и скандалы, иногда переходящие в драки, повреждение мебели и другие беспорядки – всё это стало обычным делом с тех пор, как Салтанат и Куандык начали жить вместе. Он не раз видел Салтанат с синяками. Тогда же он сообщил, что в телефоне сохранил переписки с мастерами по ремонту мебели, которых приходилось вызывать в разгромленную квартиру Бишимбаева.

Сегодня при осмотре телефона участники заседания смогли увидеть те самые переписки и фотографии повреждённой мебели.

К примеру, в переписке с контактом "Гульнур, домработник" от 12 июля 2023 года была найдена фотография белой двери с повреждением.

"Скажите, что это за дверь?", - спросила прокурор Айжан Аймаганова. "Это дверь санузла в доме Бишимбаева в Алматы", - ответил Бакытжан Байжанов. "В связи с чем она была повреждена? Ещё так повреждена, как будто удар был", - сказала прокурор. "Мне это неизвестно", - ответил Байжанов.

Объяснил причину дырки в двери сам Бишимбаев.

"В тот момент вообще Салтанат не было. Она, по-моему, уехала. А дырка вообще с февраля месяца у нас образовалась. Я рассказывал, что когда выносили рояль… Эта дверь на первом этаже и она в коридоре, узкая. Поэтому когда рояль выносили, как-то задели её и она продырявилась. А когда мы летом приехали, мы решили починить эту дверь", - пояснил подсудимый Куандык Бишимбаев.

В переписке с контактом "Ризабек" также обнаружено фото разбитой стеклянной двери от 11 апреля 2023 года, фото царапин на кухонном гарнитуре от 13 марта 2023 года.

Как пояснил Байжанов, эта дверь из квартиры Бишимбаева в Астане была сломана во время ссоры экс-министра с супругой.

Однако Куандык Бишимбаев рассказал в зале суда, что дверь была разбита братом Салтанат Нукеновой – Айтбек Амангельды.

"Эти повреждения нанёс потерпевший. 20 марта он разбил эти стеклянные двери. У нас был инцидент. Это оттуда. Просто эти двери сняли, забрали, видимо изготавливали долго. Но не от 11 апреля эта фотография. А что касается царапин на кухонном гарнитуре, я говорил, что у нас в марте была большая ссора, во время этой ссоры посуда билась и так далее, что-то попало по этим панелям дверным. Видимо, царапины и оставило", - объяснил Бишимбаев.

Фотографии повреждённой кухонной мебели Байжанову отправил контакт "Ризабек" и сопроводил подписью: "Куандык – лев".

Напомним, второй подсудимый по делу Бишимбаева – его родственник Бахытжан Байжанов – 11 апреля дал показания в суде и рассказал о дне убийства Салтанат Нукеновой.

Тогда Байжанов признался, что удалил записи с видеокамер по поручению Бишимбаева.

Бакытжан Байжанов заявил о давлении на него со стороны Бишимбаева, экс-министр в свою очередь рассказал, что его шантажирует Байжанов.

Байжанов не признаёт своей вины в полном объёме