Байжанов заявил о давлении со стороны Бишимбаева

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Бакытжан Байжанов на процессе заявил, что его брат Куандык Бишимбаев оказывает на него давление, передаёт BaigeNews.kz.

Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).

“Можно обеспечить, чтобы подсудимые Байжанов и Бишимбаев сидели раздельно? Чтобы у Бишимбаева не было возможности обращаться к Байжанову. Это желание Байжанова. Байжанов считает, что на него оказывается давление. Сейчас какая-то перепалка между ними", - заявил адвокат Байжанова.

Подсудимый в свою очередь заявил, что брат прямо указывает ему, что нужно говорить.

“Он говорит мне так скажи, так скажи. Он оказывает на меня давление по поводу дачи показаний”, – заявил Байжанов.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

В убийстве подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Его обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.