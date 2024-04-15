Байжанов не признаёт своей вины в полном объёме – суд по делу Нукеновой
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В Астане после перерыва в суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой. Один из подсудимых Бакытжан Байжанов высказал свою позицию по обвинению, которое ему вменяют - в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесения о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
На заседании Байжанов в сердцах крикнул: "Он вообще убийца".
Сторона потерпевшего уточнила, почему он так сказал.
"Бишимбаев убил человека. На тот момент вообще другой Бишимбаев был. Он плакал, говорил: "Бахытжан, я убил человека. Как я посмотрю в глаза детям и родителям?". Он говорил, что будет нести ответственность за совершённое. Он раскаивался", - вспомнил подсудимый Байжанов.
Он уточнил, что на тот момент не понимал, что произошло убийство, думал, что Салтанат находится в критическом состоянии.
"До этого заседания я говорил только правду. Я уже пять месяцев сижу. Пускай меня осудят. Я готов сидеть за правду", - сказал Байжанов.
Судья Айжан Кульбаева уточнила позицию Байжанова по поводу предъявленного обвинения.
"Вас допрашивали несколько судебных заседаний. Объём обвинения вам ясен. Выскажите свою позицию по поводу предъявленного обвинения. Признаёте ли вы свою вину в том, что не донесли о совершённом особо тяжком преступлении", - сказала судья.
"Нет, потому что я не знал… Потом я же сообщил…Вину не признаю, я как узнал, сразу сообщил", - сказал Байжанов.
"Признаёте ли вину по укрывательству заранее необещанного?" - спросила Кульбаева.
"В укрывательстве – нет. Согласно экспертизе она скончалась между 3 и 5 часов. Я удалил запись в 1.30, получается до её смерти", - сказал Байжанов.
"Выходит, вы вину свою в полном объёме не признаёте?" - уточнила судья.
"Нет, не признаю", - отметил Байжанов.
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