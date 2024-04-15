Байжанов не признаёт своей вины в полном объёме – суд по делу Нукеновой

В Астане после перерыва в суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве Салтанат Нукеновой. Один из подсудимых Бакытжан Байжанов высказал свою позицию по обвинению, которое ему вменяют - в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесения о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На заседании Байжанов в сердцах крикнул: "Он вообще убийца".

Сторона потерпевшего уточнила, почему он так сказал.

"Бишимбаев убил человека. На тот момент вообще другой Бишимбаев был. Он плакал, говорил: "Бахытжан, я убил человека. Как я посмотрю в глаза детям и родителям?". Он говорил, что будет нести ответственность за совершённое. Он раскаивался", - вспомнил подсудимый Байжанов.

Он уточнил, что на тот момент не понимал, что произошло убийство, думал, что Салтанат находится в критическом состоянии.

"До этого заседания я говорил только правду. Я уже пять месяцев сижу. Пускай меня осудят. Я готов сидеть за правду", - сказал Байжанов.

Судья Айжан Кульбаева уточнила позицию Байжанова по поводу предъявленного обвинения.