Байжанов о смерти Нукеновой: Мне жаль, что не смог понять и оценить ситуацию в тот роковой день

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

На суде выступил родственник Бишимбаева Бакытжан Байжанов.

"Я искренне сочувствую каждому, кого затронула эта ужасная трагедия. Выражаю соболезнования родным Салтанат. Может быть, мои слова покажутся неуместными, но я искренне переживаю боль и скорбь. Потому что я знал Салтанат, знал с очень хорошей стороны. Я прошу прощения у родных, друзей Салтанат, у моих родителей, своей супруги, детей. Я полностью осознаю ответственность, лежащих на моих плечах. Мне очень жаль, что не смог в полной мере понять и оценить ситуацию в тот роковой день. Мои действия и бездействия теперь видны в новом свете. Я перед вами, чтобы объяснить, рассказать, как все было на самом деле", - сказал Байжанов на суде.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.