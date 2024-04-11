Смерть Нукеновой: Что происходило в ресторане, рассказал Байжанов

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

На суде выступил родственник Куандыка Бишимбаева Бакытжан Байжанов, который также находится на скамье подсудимых.

По словам подсудимого Байжанова, Бишимбаев является ему дальним родственником по линии отца.

Работал Байжанов у родственника директором "Гастроцентра". Но, по сути, он занимался всеми личными делами Бишимбаева - найти специалиста, отвезти детей на машине.

Как признается подсудимый, у Бишимбаева сложный характер, он мог на него вспылить.

9 ноября около семи утра ему позвонил охранник. Он сообщил ему, что Бишимбаев и Салтанат будучи пьяными, пытались уехать на машине, и что автомобиль наехал на бордюр. Байжанов находился в этот момент дома.

Около восьми утра ему написала управляющая рестораном. Она рассказала, что Бишимбаев всю ночь буянил и мешал работать ребятам, которые делали ремонт в ресторане. Байжанов узнал, что Куандык и Салтанат провели всю ночь в ресторане и между ними произошел очередной конфликт.

"Честно говоря, эти новости меня не удивили. Я же привык к их скандалам: ссоры, иногда переходящие в драки, повреждения мебели и другие беспорядки. Все это стало обычным делом, с тех пор как они стали жить вместе", - сказал подсудимый.

Около 9:30 ему позвонил Бишимбаев и сказал приехать в ресторан, не сказав зачем. Далее примерно в 10 утра Байжанов приехал, и, поднявшись на второй этаж, увидел, что во второй вип-кабине был включен свет.

Бишимбаев сказал ему не заходить в вип-кабину.

Как рассказывает Байжанов, Бишимбаев был в алкогольном опьянении.

"Краем глаза заметил Салтанат, сидящей в углу. На ней был черный плащ, который полуоткрыт. Насколько я мог заметить, под ним не было одежды. Меня смутил вид Салтанат, точнее полуоткрытый плащ без одежды под ним. Я сразу отвел взгляд. Разумеется, я не стал и не мог ее детально разглядывать. В тот день я смог заметить, что голова Салтанат была опущена вниз. И из-за этого я не смог увидеть припухлости и покраснения в левом глазу. Лицо было скрыто", - сказал Байжанов.

Он также заметил беспорядки в вип-кабинке.

Бишимбаев попросил принести два одеяла Байжанова. Не заходя в вип-кабинку, он это сделал.

Как говорит Байжанов, когда он передавал одеяло, он находился у двери кабины. Через две минуты Бишимбаев позвал его вип-кабину, и сказал, что они уходят домой.

Дыхание Салтанат, когда он зашел, было чуть чаще и громче, и Байжанов решил что она просто спит.

"Я не придал этому большого значения. Меня это не настораживало. Ведь я знал, что они всю ночь не спали и употребляли алкоголь. Я думал она сильно уставшая", - сказал Байжанов.

После того как они зашли в кабинку, Байжанов и Бишимбаев подняли Салтанат, придерживая ее за подмышки. В этот момент Салтанат попыталась встать на ноги и сжала руку Байжанова. Она чуть-чуть приподняла голову, можно сказать, держала ее прямо, утверждает подсудимый.

"Она сильно сжала мою руку. Теперь думаю, может она тогда хотела попросить помощи, какой-то сигнал. Не знаю, об этом тоже думаю", - говорит Байжанов.

В этот момент Бишимбаев сказал Байжанову, что нужно спустится в паркинг. Байжанов ответил, что его машина снаружи. Тогда Бишимбаев сказал загнать ее в паркинг.

Когда они ложили Нукенову на диван в вип-кабинке, Байжанов заметил что ее левый глаз был опухшим и покрасневшим.

"Я не мог подробно рассматривать ее. Мое воспитание этого не допускает. Тем более, рядом находится ее муж", - сказал Байжанов.

По его словам, он не стал спрашивать причины ее состояния. Байжанов знал, что Нукенова и Бишимбаев давно ссорятся. Байжанов утверждает, что не мог повлиять на ситуацию, ему было жаль Салтанат.

"Мой казахский менталитет и скромный характер не позволяли указывать и давать советы Бишимбаеву, который намного старше меня. Или вмешиваться в их личную жизнь. Я вырос с убеждением, что семейные вопросы должны решаться внутри семьи", - сказал подсудимый.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.