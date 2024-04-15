Байжанов меня шантажирует – Бишимбаев сделал новое заявление

Во время заседания в суде Куандык Бишимбаев рассказал, какие именно документы он требовал отдать у своего родственника Байжанова на предыдущих заседаниях, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов спросил, известно ли Байжанову, какие документы просил у него Бишимбаев?

"Нет, не известно", - ответил Байжанов. "Не просил никакие документы у вас Бишимбаев?", - уточнил Газымжанов. "Нет, не просил", - ответил Байжанов.

Затем адвокат попросил Бишимбаева опровергнуть слова Байжанова.

"Я бы хотел полностью дать пояснения по показаниям Байжанова. Он, конечно же, всё исказил. На протяжении всего моего нахождения в СИЗО он меня шантажирует тем, что не отдаёт мои финансовые документы. Моя мама инвестировала, вот потерпевший показывал, что квартира в жилом комплексе Сенсата, что Байжанов работал в этой организации. Есть договор инвестирования, по которому моя семья, моя мама должна получить имущество оттуда. В своё время Байжанов занимался этим проектом, поэтому я ему поручал, когда потерпевший обращался за скидкой, через Байжанова этот вопрос отрегулировать", - рассказал Бишимбаев.

Он добавил, что с момента заключения эти документы остались у Байжанова, а Бишимбаевы не могут получить имущество и юридические права на подписанный договор.

Далее Бишимбаев хотел рассказать, на какое вознаграждение они договорились с Байжановым, но судья резко остановила его и даже пригрозила принятием соответствующих мер.

"На протяжении пяти месяцев он меня шантажирует и просит меня о том, чтобы не говорить о том, что он регулярно заходил в этот вип-зал. Почему эпизод с нашатырём вы у него уточнили, а у меня не уточнили? Дело в том, что он в этот зал зашёл с нашатырём, он же и унёс эту банку с нашатырём. Я вообще не знал, как им пользоваться. Он там пять минут находился. Он прекрасно видел, что Нукенова спит и храпит. Это здесь он представляет таким деревенским парнем, на самом деле, всё это время он требует с меня эту квартиру, не отдаёт мне финансовые документы и шантажирует меня", - сказал Бишимбаев.

Бишимбаев также рассказал, что будучи в сговоре с его бывшей женой, Байжанов украл его машину.

Адвокат пострадавшей стороны Игорь Вранчев обратил внимание суда на тот факт, что ранее компания Сенсата официально опубликовала посты в разных социальных сетях, отреклась и показала, что семья Бишимбаевых не имеет никакого отношения к их деятельности.

"Подсудимый Бишимбаев говорит, что он вкладывал в инвестиционный договор денежные средства. Прошу не вводить в заблуждение суд сторону потерпевшего", - ответила на это Назкен Кусаинова.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).