Дело Бишимбаева: Об удалении видеозаписей с камер в ресторане рассказал Байжанов

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. На суде выступил его родственник Бакытжан Байжанов, который также находится на скамье подсудимых.

Как рассказал Байжанов, после того, как он, по поручению Бишимбаева, загнал свою машину в паркинг, он поднялся на третий этаж.

Подсудимый постучал в вип-кабинку, где находились Нукенова и Бишимбаев. Бишимбаев сказал не заходить и попросил их не беспокоить, потому что они с супругой будут спать.

После этого Байжанов предупредил об этом коллектив ресторана.

Около 11 утра в заведение зашёл сотрудник охраны из Службы охраны президента. Он осмотрел зал, вышел на балкон.

"Теперь, находясь за решёткой, я размышляю, если кто-то действительно бы помогал скрыть следы преступления, наверняка сообщил бы ему о приходе сотрудника из Службы охраны", - сказал подсудимый.

Около часа дня Бишимбаев попросил его принести воду, Кеторол и сигареты. Байжанов выполнил поручение, в кабинку не заходил.

"В этот момент Бишимбаев на меня сильно наорал: "Почему ресторан работает?". Это было неожиданно для меня, потому что он не говорил до этого закрыть ресторан. Я был удивлён его внезапной агрессией", - сказал Байжанов.

Бишимбаев потребовал закрыть ресторан и распустить персонал. Это поручение удивило Байжанова, но он предположил, что Бишимбаев не хочет чтобы их видели.

Около 13:30 Байжанову поступило сообщение от Бишимбаева с требованием об удалении видеозаписей с камер наблюдения в ресторане.

"Я признаю, что Бишимбаев действительно просил меня удалить видеозапись, что я перепоручил. Видеозапись была удалена. Но правда в том, что я не знал и не мог знать, что Салтанат мертва. Я также не знал и не мог знать содержание видеозаписи", - сказал Байжанов.

Это поручение он передал администратору ресторана. Байжанов утверждает, что если бы он понимал, что удаляет следы убийства, то не сделал бы это.

"Я бы никогда не согласился", - сказал Байжанов.

Он признался, что когда получил сообщение от Бишимбаева об удалении, подумал, что тот просто не хочет, чтобы сотрудники ресторана видели, как он себя ведёт: буянит, устраивает скандал. Или боялся, что видео попадёт в соцсети, так как Бишимбаев является публичным человеком.

Байжанов рассказал, что это не первое подобное поручение от Бишимбаева. За два-три месяца до случившегося он просил удалить видео с камер жилого комплекса, где жили Нукенова и Бишимбаев.

"У них был скандал. И думаю, что тогда он не хотел, чтобы увидели это в соцсети или соседи. Я тогда пошёл в офис управляющей компании, к председателю КСК. Она при мне удалила видео", - сказал Байжанов.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.