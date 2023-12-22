Казахстану нужны как минимум три атомных электростанции – эксперт
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О важности строительства в Казахстане атомной электростанции высказался председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций Сергей Агафонов. При этом он настаивает на строительстве сразу трёх станций, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Атомная станция нам очень нужна. И я хочу сказать, что нам нужна не одна станция. По прогнозам Минэнерго, у нас к 2035 году установленная мощность всех станций в Казахстане составит порядка 40 гигаватт. Ориентировочно, к 2040 году прогнозируется, что в мире установленная мощность атомной генерации составит порядка 12%. Путём простой пропорции мы поймём, что если хотим соответствовать уровню развития атомной энергии в мире, то у нас как минимум должно быть 4800 мегаватт. А это уже две станции. Специалисты говорят, что нам нужно как минимум три станции. И я с ними согласен", - сказал эксперт.
Он считает, что не обязательно все три станции располагать в посёлке Улкен, где планируется строительство первой АЭС.
Ранее стала известна стоимость будущей АЭС в Казахстане.
Эксперты рассказали, что планируется делать с ядерными отходами в Казахстане, а также о мерах безопасности на АЭС.
Напомним, вопрос о строительстве АЭС в Казахстане будет решён на референдуме. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов прокомментировал вопрос о том, ведётся ли подготовка кадров для будущего АЭС в Казахстане.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация "Росатом" готова разработать проект атомной электростанции для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью.
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