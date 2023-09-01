Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане будет решён на референдуме - Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что окончательное решение по строительству атомной электростанции будет принято посредством референдума.
"Казахстан – самое крупное уранопроизводящее государство. Поэтому мы вполне можем построить атомную станцию в своей стране. Некоторые эксперты выражают мнение, что необходимо строить атомную электростанцию. Однако многие граждане и некоторые эксперты с сомнением относятся к этому вопросу.
Если учитывать последствия семипалатинского полигона, мы понимаем их сомнения. Поэтому этот вопрос мы должны продолжить обсуждение по этому вопросу. Окончательное решение по таким стратегически важным вопросам мы должны принимать посредством референдума", - сказал он.
Президент добавил, что это было его обещание, данное перед выборами, и он намерен его сдержать.
Самое читаемое
- Без вести пропавшую в Кокшетау девочку обнаружили на съёмной квартире
- Стюардессу, погибшую при крушении самолета Евгения Пригожина, похоронили в Казахстане
- Токаев и Назарбаев переговорили по телефону с Лукашенко
- Трещит по швам: в Усть-Каменогорске может рухнуть памятник архитектуры со столетней историей
- Максим Галкин назвал причину отмены своих концертов в Казахстане