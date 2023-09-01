Вопрос о строительстве АЭС в Казахстане будет решён на референдуме - Токаев

Выступая с посланием народу страны, Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что окончательное решение по строительству атомной электростанции будет принято посредством референдума.

"Казахстан – самое крупное уранопроизводящее государство. Поэтому мы вполне можем построить атомную станцию в своей стране. Некоторые эксперты выражают мнение, что необходимо строить атомную электростанцию. Однако многие граждане и некоторые эксперты с сомнением относятся к этому вопросу.

Если учитывать последствия семипалатинского полигона, мы понимаем их сомнения. Поэтому этот вопрос мы должны продолжить обсуждение по этому вопросу. Окончательное решение по таким стратегически важным вопросам мы должны принимать посредством референдума", - сказал он.