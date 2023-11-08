Партнёрство России и Казахстана базируется на принципах взаимного уважения - Владимир Путин
Сегодня, 08:30
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
100Фото: фото пресс-службы Президента РФ
Накануне казахстанско-российских переговоров на высшем уровне президент Российской Федерации Владимир Путин дал большое интервью газете "Казахстанская правда", передает BaigeNews.kz.
Самое читаемое
- Дом с синей лампочкой, темень и бродячие псы - жители Косшы рассказали о проблемах
- Северное сияние в Казахстане: ученый объяснил редкое явление
- Маленькую девочку изнасиловали в Алматинской области
- Двух студенток приговорили к 10 годам колонии в Костанайской области
- Иордания предупредила о возможном "объявлении войны"