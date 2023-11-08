Партнёрство России и Казахстана базируется на принципах взаимного уважения - Владимир Путин

– Действительно, сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах взаимного уважения, признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела. Это подтверждает в том числе обширная база документов (более 350), регулирующих отношения между нашими странами.

У нас действуют самые разные механизмы межгосударственного общения. Прежде всего связи по линии админист­раций президентов, МИД, органов правопорядка и юстиции, парламентов.

Безусловно, важную роль играет Межправительственная комиссия по сотрудничеству России и Казахстана, которую возглавляют заместители председателей правительства (Алексей Оверчук и Серик Жумангарин). Ее очередное заседание весьма продуктивно прошло неделю назад (30–31 октября) в древнем городе Туркестане. Были подведены итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленнос­ти, энергетике, транспорте, финансах, культуре, науке, образовании и туризме. Намечены планы на перспективу.

Особо отмечу, что в хорошем темпе растет взаимный товарооборот. В прошлом году он увеличился на 10,2 процента – до рекордных 28,2 миллиарда долларов, а в январе – августе этого года прибавил еще 7,6 процента и составил 18,9 миллиарда долларов.

Россия является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Накопленные российские инвестиции в Казахстане составляют порядка 17 миллиардов долларов. В республике действуют около 6 тысяч предприятий с российским участием.

Успешно взаимодействовать, углуб­лять кооперацию и межрегиональное сотрудничество нам помогает самая протяженная в мире сухопутная граница (7 598 километров). Например, эффективное партнерство с акиматами Казахстана сегодня развивают 76 (из 89) российских субъектов Федерации. Этим позитивным процессам активно содействуют общественность и бизнес-круги двух стран.

Общее историческое прошлое, многовековое добрососедство и сотрудничество, гордость за подвиг предков, сражавшихся с нацизмом, приближавших Победу, – сближают наши народы, укрепляют традиционно тесные взаимовыгодные связи. Мы дорожим этим бесценным достоянием и стремимся приумножить его ради будущих поколений наших граждан.

Фото Аманкула Дюсенбаева

Особо отмечу, что казахстанская молодежь проявляет заинтересованность в изучении русского языка, получении российского образования. Благодарны партнерам и за живой интерес к сотрудничеству в сфере волонтерства, культуры и гуманитарной деятельности.

Так что наше стратегическое парт­нерство – действительно устремлено в будущее, обширно и многогранно, проверено временем и развивается по восходящей. Нам есть что предложить и чем помочь друг другу. Будем и дальше совместно работать, наращивать свой экономический и технологический потенциал, повышать качество жизни наших граждан.

– Одним из традиционных направлений казахско-российского сотрудничества является энергетическая сфера. Не так давно был запущен важный проект по транспортировке газа через территорию Казахстана из России в Узбекистан. Какие еще приоритетные проекты реализуются в этой сфере?

– Природа и география дают России и Казахстану значительные конкурент­ные преимущества в энергетической сфере, которые мы стремимся максимально использовать во благо наших сограждан.

Ведущие российские компании "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Татнефть" вместе с партнерами из Казахстана осваивают месторождения, строят совместные предприятия по переработке энергоресурсов. И планируют наращивать взаимовыгодное сотрудничество.

Широкие перспективы открывает взаимодействие в газовой отрасли. Это объясняется в том числе сложившимися за многие годы инфраструктурой и маршрутами газотранспортных и газораспределительных систем в России и Средней Азии, высоким уровнем координации как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Напомню, что 7 октября вместе с президентами Казахстана и Узбекистана мы участвовали в церемонии начала поставок российского природного газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Этот маршрут позволит наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети, будет способствовать развитию не только наших трех стран, но и всего региона Центральной Азии. В перспективе считаем целесообразным провести консультации и с нашими коллегами из Туркменистана. Они традиционно участвуют в этих рынках. И их подключение к такому взаимодействию будет в общих интересах.

Что касается Казахстана, то Россия готова помочь в газификации его северных и восточных районов в соответствии с подписанной 18 января этого года "Газпромом" и Правительством Казахстана "дорожной картой" по сотрудничеству в газовой сфере. В настоящее время идет проработка различных вариантов отладки соответствующей газотранспортной инфраструктуры.

Из последних договоренностей – подписанное 1 ноября этого года "на полях" Петербургского международного газового форума главой "Газпрома" Алексеем Миллером и первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее геологоразведку, добычу, переработку, поставки и транспортировку газа.

Наши страны конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере. Используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума, обеспечивают транспортировку нефти на мировые рынки наиболее надежным и экономически выгодным способом. Вместе с партнерами по ОПЕК+ вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и предсказуемости глобального нефтяного рынка.

Совместными усилиями развиваем урановую и горнодобывающую отрасли, успешно реализуем проекты в области ядерно-топливного цикла и мирного атома.

Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности. Это повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.

Весьма актуальным считаем развитие сотрудничества между Россией и Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики. У нас много общего в подходах к декарбонизации экономики и энергопереходу. Наши страны планируют выйти на нулевую эмиссию парниковых газов к 2060 году. Для этого – модернизировать энергетическую и промышленную инфраструктуры, более широко внедрять альтернативные и возобновляемые источники энергии, а в переходный период – природный газ. Эффективно использовать поглотительную способность природных экосистем.

Обсуждаются и другие форматы совместной работы. В целом же рассчитываем, что в перспективе потребности в энергоресурсах в Центральной Азии будут только возрастать и к нашему сотрудничеству смогут присоединиться другие заинтересованные страны.

– Серьезным подспорьем для сотрудничества Казахстана и России является межрегиональное и приграничное взаимодействие. Для развития таких контактов в свое время и начали проводиться форумы межрегионального сотрудничества. Какая тема будет обсуждаться на ХІХ форуме? Какие заявления и решения планируются?

– Как уже отметил, межрегиональные и приграничные связи имеют для России и Казахстана крайне важное значение, являются одной из основ двусторонних отношений. Закономерно, что наши страны одними из первых в мире ввели практику проведения форумов межрегионального сотрудничества с участием глав государств.

Такие встречи не только способствуют развитию взаимовыгодных контактов между деловыми кругами, культурной и научной общественностью двух стран. На них также прорабатываются конкретные вопросы, от которых во многом зависят перспективы укрепления двусторонних отношений, их наполнение практическим содержанием. В этой связи, понимая значимость такой работы, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем принимаем в них участие.

Тема предстоящего, 19-го по счету форума – "Сельское хозяйство – основа сильной экономики". В центре внимания его участников будут находиться актуальные темы продовольственной безопасности, применения цифровых технологий в АПК, подготовки молодых специалистов.

По итогам встречи должен быть подписан солидный пакет межрегиональных соглашений и, что очень важно, коммерческих контрактов. Взаимовыгодные договоренности наших предпринимателей – один из главных индикаторов успешного делового взаимодействия. Будем стремиться по максимуму использовать преимущества взаимодополняемости и связанности наших экономик для повышения конкурентоспособности товаров российских и казахстанских производителей, в том числе на рынках третьих стран.

– В прошлом году в Астане состоялся первый саммит "Центральная Азия – Россия". У России имеются достаточно прочные отношения со всеми пятью странами региона на двусторонней основе. В чем приоритеты взаимодействия в рамках шестистороннего сотрудничества?

– Объединительные тенденции в Центрально-Азиатском регионе набирают обороты. Это подтвердили итоги состоявшейся 14 сентября этого года в Душанбе очередной Консультативной встречи лидеров центральноазиатских государств. На этом фоне формат "Центральная Азия плюс Россия" становится еще более востребованным.

Очевидно, что наше взаимодействие, в том числе в транспортно-логистической, энергетической и гуманитарной сферах, переросло рамки двустороннего сотрудничества. И могло бы еще больше выиграть, обогатиться от объединения усилий всех заинтересованных сторон.

Помимо диалога на высшем уровне, у нас налажены связи по линии советов безопасности и других структур. Так, начиная с 2019 года успешно развивается механизм шестисторонних контактов на уровне министров иностранных дел. Очередной раунд переговоров в таком формате состоялся 14 апреля этого года в Самарканде. В планах запустить работу экспертных групп "Центральная Азия плюс Россия" по отраслевым компетенциям.

Что касается приоритетов нашего взаимодействия в "шестерке", то в настоящее время к ним относятся наращивание политического диалога, сотрудничества в области безопасности, экономики и торговли, сельского хозяйства и поставок продовольствия, транспорта, энергетики, экологии, здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, гуманитарных связей, миграции, информационных технологий и массовых коммуникаций.

– Казахстан и Россия участвуют во многих многосторонних структурах. В том числе в Шанхайской организации сотрудничества. Председательство в ШОС перешло к Казахстану, и на июльском саммите президент Касым-Жомарт Токаев представил инициативу "О мировом единстве за справедливый мир и согласие". По Вашему мнению, какова роль ШОС и других региональных организаций в поддержании мира и стабильности на большом Евразийском пространстве?

– Доминирующей тенденцией современного этапа мирового развития является формирование нового, более справедливого миропорядка, основанного на приоритете международного права. Неотъемлемой составляющей этого процесса Россия считает создание в Евразии единого пространства мира, стабильности и процветания.

Очевидно, что решение столь грандиозных, глобальных по своим масштабам задач невозможно без объединения усилий, укрепления взаимного доверия, готовности к сотрудничеству и поиску коллективных решений. При этом непременное, неотъемлемое условие – это уважение суверенного права каждого народа на собственную модель развития, соблюдение принципов Устава ООН во всей их полноте.

Важным шагом достижения этой цели считаем создание широкого интеграционного контура – Большого евразийского партнерства путем сложения потенциалов всех государств и многосторонних объединений региона, прежде всего с опорой на Евразийский экономический союз и Шанхайскую организацию сотрудничества.

С ШОС, в работе которой участвует уже 26 стран, мы связываем особые ожидания, поскольку эта структура обладает мощным совокупным политическим и экономическим потенциалом, ее географический ареал простирается от Южной и Юго-Восточной Азии до Ближнего Востока и Европы.

Привлекательность ШОС – в нацеленности на созидание и разностороннее сотрудничество, взаимный учет интересов, равенство, открытость, уважение культурно-цивилизационного многообразия. Это выгодно отличает нашу организацию от продвигаемых Западом "узкоблоковых конструкций" с ограниченным, селективным составом участников. Не случайно конструктивная роль ШОС в деле обеспечения мира и устойчивого развития была вновь подтверждена в тематической резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, принятой 28 августа этого года.

Россия и Казахстан, как и ряд других партнеров, стояли у истоков основания ШОС в 2001 году. Плодотворное взаимодействие на шосовской площадке утвердилось в качестве одного из ключевых векторов стратегических отношений дружбы и союзничества между нашими странами.

Поддерживаем приоритеты председательства Казахстана в ШОС в 2023–2024 годах, направленные на повышение ее авторитета и влияния на международной арене. Будем добиваться реализации согласованных лидерами ШОС задач в интересах дальнейшей консолидации организации.

Серьезное внимание предстоит уделить реализации принятых на высшем уровне решений о совершенствовании деятельности ШОС, чтобы адаптировать ее к современным реалиям и усилить практическую отдачу от совместных мер. Уверен, что вместе со всеми партнерами эти задачи будут решены.

Другой весьма представительный региональный формат – Содружество Независимых Государств – рассматриваем как неотъемлемый элемент поддержания мира и стабильности на обширном евразийском пространстве. С 1 января 2024 года Россия будет председателем в СНГ. Среди наших основных приоритетов – углубление экономического взаимодействия, расширение культурно-гуманитарных связей, контактов в области безопасности и охраны правопорядка, сопряжение евразийских интеграционных процессов.

С точки зрения экономической стабильности, безусловно, ключевая роль отводится Евразийскому экономическому союзу. В его рамках формируются условия для устойчивого развития экономик государств-членов, их всесторонней модернизации и повышения конкурентоспособности в глобальном масштабе. В сложившихся непростых геополитических условиях акцент делается на обеспечении технологического суверенитета, создании независимой финансовой инфраструктуры, повышении доли национальных валют во взаимных расчетах.

Над вопросами региональной безопасности мы вместе с Казахстаном активно работаем в рамках ОДКБ. Эффективность в решении стоящих перед этой организацией задач, в частности, обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств-членов – наглядно продемонстрировали события января 2022 года, когда ОДКБ внесла значимый вклад в поддержание внутриполитической стабильности в Казахстане.

Следующий год пройдет под знаком казахстанского председательства в организации. Убежден, что инициативы казахстанских партнеров усилят потенциал ОДКБ и будут содействовать совершенствованию ее возможностей в интересах всех государств-членов.

– Казахстан и Россия имеют не только сухопутную границу, но и водную – обе наши страны имеют выход к Каспийскому морю. Сегодня очень остро стоит проблема загрязнения и обмеления Каспия. Если говорить о водных ресурсах, то экологи давно уже бьют тревогу по поводу состояния реки Урал. Что делается для решения этих проблем?

– Вопросы трансграничного сотрудничества в области водных ресурсов традиционно занимают значимое место в повестке двусторонних отношений.

Важное экономическое, природное и даже культурное значение имеет для наших стран протекающая по территории России и Казахстана река Урал. Для сохранения экосистемы ее бассейна реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие в том числе широкий ряд научных мероприятий по восстановлению биосферы, выявлению источников загрязнения и очистке воды. Предметный диалог ведется по линии федеральных и природоохранных ведомств, Российско-казахстанской комиссии по вопросам окружающей среды, Комиссии по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также Комиссии по сохранению экосистемы реки Урал.

То же самое касается решения экологических проблем Каспийского моря, включая обмеление водоема. Придаем большое значение сохранению популяций редких видов животных, в частности, каспийского тюленя и рыб – особенно осетровых.

В целом Россия и Казахстан уделяют природоохранной теме приоритетное внимание, в том числе в рамках "каспийской пятерки". Для сбережения экосистемы и биоразнообразия Каспия реализуем проекты по защите млекопитающих и птиц, очистке морской воды от пластика, разведению и выращиванию осетра и многие другие. Каспий – наше общее достояние, действовать здесь нужно только вместе, на основе партнерства и сотрудничества. По-другому просто ничего не получится.

При этом, конечно, мы не забываем и об экономическом, логистическом потенциале наших водоемов – планируем развивать здесь кооперацию, в частности, в области судостроения и морских перевозок.

– Между Казахстаном и Россией налажен тесный культурно-гуманитарный обмен, ни одни переговоры на высшем уровне не обходятся без упоминания этой составляющей сотрудничества. Какие новые инициативы планируются к реализации в этой сфере?

– Добрососедство и взаимное доверие – прочная основа исторической близости народов России и Казахстана. И закономерно, что нас сближают яркие, плодотворные инициативы в гуманитарной сфере.

Ежегодно в России и Казахстане организуются крупные культурные акции, охватывающие самые разные направления. Особый статус отношений между государствами подчеркивает проведение в 2023 году в Республике Казахстан международного проекта "Русские сезоны", торжественное открытие которого состоялось 2 марта на сцене столичного театра "Астана Опера".

Регулярно проводятся перекрестные Дни России в Казахстане и Дни Казахстана в России. Организуемые в их рамках мероприятия – это всегда событие в культурной жизни наших стран.

Активно расширяются научные и образовательные контакты. В 2022 году в российских вузах, в том числе в их зарубежных филиалах, обучались более 60 тысяч студентов из Казахстана. В 2023⁄2024 учебном году мы увеличили на 200 единиц количество мест для обучения по правительственной квоте. Флагман российского высшего образования в Казахстане – филиал МГУ имени М. В. Ломоносова. Его выпускники, молодые люди, получающие диплом российского образца в любой сфере – от физико-математической до творческой – востребованы и, как правило, не испытывают проблем с трудоустройством. Планируем наращивать такое сотрудничество.

В Казахстане успешно работают филиалы и других российских вузов. Учитывая растущую потребность в изучении русского языка в Республике Казахстан, мы намерены расширять совместную образовательную инфраструктуру. Например, готовы применить и масштабировать в Казахстане наработанный опыт по строительству школ и развитию других видов образовательной деятельности, что послужит повышению качества русскоязычного школьного образования в Казахстане и станет знаковым проектом, свидетельствующим о динамичном развитии двустороннего сотрудничества между нашими странами.

Как говорил казахский народный мыслитель и просветитель Абай Кунанбаев, переводивший классиков русской литературы на казахский язык: "Чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру". Их он называл "ключом к жизни".

Несомненно, русский язык – это наше общее достояние и конкурентное преимущество, но главное – важный фактор, скрепляющий российско-казахстанскую дружбу. Признателен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за инициативу создания Международной организации по русскому языку. Символично, что именно в 2023 году, объявленном Годом русского языка в СНГ, Советом глав государств Содружества 13 октября этого года принято решение о подписании Учредительного договора и Устава этой структуры. Уверен, что это послужит мощным фактором дальнейшего сближения наших народов.

– Считается, что очень многое во взаимоотношениях стран зависит от того, как складываются отношения между их лидерами. Как Вы оцениваете уровень своих личных отношений с Касым-Жомартом Кемелевичем?

– Не раз отмечал, что с Касым-Жомартом Кемелевичем у нас сразу сложились по-настоящему дружеские, близкие отношения. Это неудивительно. Мы – люди одного поколения и одинаково ощущаем на себе всю ответственность за наши государства. Делаем все возможное, чтобы обеспечить благоприятную среду для их уверенного развития и процветания, для повышения качества жизни наших граждан.

Регулярно созваниваемся и встречаемся в разных форматах – "сверяем часы" и по двусторонней повестке, и по вопросам многостороннего взаимодействия. Такие личные контакты в полной мере отражают высокий уровень российско-казахстанских связей.

Главное – наши народы всегда были и остаются добрыми соседями и верными друзьями. Убежден, что, укрепляя бесценные традиции доверия, взаимопонимания и многопланового успешного сотрудничества, мы с успехом воплотим в жизнь передовую модель межгосударственного общения, которую можно будет ставить в пример другим. Поэтому, какая бы обстановка ни складывалась в мире, с уверенностью смотрю в будущее наших союзнических отношений и интеграционного партнерства.