"Росатом" готов разработать проект АЭС для Казахстана – Путин
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Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация "Росатом" готова разработать проект атомной электростанции для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "Казахстанская правда", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий, с соблюдением высочайших экологических требований и норм безопасности", - сказал Путин.
По словам российского президента, строительство АЭС в Казахстане повысит энергообеспеченность экономики Казахстана, придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны.
Ранее сообщалось, что 9 ноября президент РФ Владимир Путин приедет в Астану с официальным визитом. Токаев и Путин проведут переговоры и в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в Костанае.
Накануне казахстанско-российских переговоров на высшем уровне президент Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью российской газете "Известия", где рассказал о сотрудничестве России и Казахстана и повестке предстоящих переговоров с Путиным.
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