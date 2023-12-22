Стало известно, что будут делать с радиоактивными отходами АЭС в Казахстане

В атомном реакторе мощностью 1200 киловатт в год образуется до 50 кубометров радиоактивных отходов. Что с ними планируют делать в Казахстане, рассказал генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Тимур Жантикин, обращаться с радиоактивными отходами будут безопасно. Планируется использование технологий, которые ранее успешно работали на реакторе в Мангистауском атомном энергокомбинате.

Что касается отработавшего ядерного топлива, то здесь есть два принципиальных подхода: захоронение и переработка.

"В США их просто захоранивают. В Европе и России перерабатывают, поскольку там ещё остаётся неотработавший уран и образуется плутоний, который можно использовать в окстопливе, что повышает эффективность ядерно-топливного цикла. Здесь мы должны принять принципиальное решение, куда мы идём. Цены уже все известны. Это где-то до 300 миллионов долларов за один срок службы станции", - пояснил Жантикин.

Также он сообщил, что в АЭС мощностью 1200 киловатт будет образовываться 200-400 тонн отработавшего ядерного топлива за один цикл, то есть за три года.

Жантикин добавил, что в Казахстане работают законы, согласно которым в страну нельзя ввозить ядерные отходы из других стран.