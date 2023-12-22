Как АЭС повлияет на озеро Балхаш - мнение эксперта

Председатель Казахстанской ассоциации энергосберегающих организаций Сергей Агафонов заявил, что строительство АЭС никак не повлияют на водный баланс Балхаша, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сергей Агафонов развеял миф о том, что АЭС строится на Балхаше из-за доступа к большой воде.

"Местоположение будущей АЭС никак не связано с озером Балхаш. Это связано с конфигурацией энергосистемы. Потому что как раз в этом месте у нас нет практически никакой генерации. АЭС не нужна большая вода. Да, ей нужна вода, но нисколько не больше, чем обычной станции. К примеру, в Экибастузе у каждой ГРЭС есть водохранилище. ГРЭС-1 у нас четыре тысячи мегаватт. АЭС этого водохранилища хватит с избытком. Даже этого не потребуется. Потому что будет другая технология", - сказал эксперт.

Также он подчеркнул, что АЭС не повлечёт обмеление Балхаша.

"Обмена воды между АЭС и Балхашом не будет. Будет осуществляться подпитка АЭС из Балхаша. Это односторонний процесс. Башни градирования будут время от времени подпитываться водой из Балхаша для того, чтобы обеспечить необходимый объём. Это порядка 0,5% от естественного испарения Балхаша. Представляете, какой это мизер. В Балхаш вода из АЭС не будет поступать", - акцентировал внимание Сергей Агафонов.

Также Агафонов отрицает, попадание радиации в озеро Балхаш.

"Для защиты от радиации сегодня существуют четыре этапа защиты: это барьеры, которые обеспечивают целостность, герметичность топливного элемента, это само сооружение – корпус станции представляет собой саркофаг. Это всё опытным путём достигалось", - подчеркнул Агафонов.

Он добавил, что потенциальные строители станции – это лидеры атомной энергетики, которые располагают необходимыми технологиями безопасности.