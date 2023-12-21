Стала известна стоимость будущей АЭС в Казахстане

О стоимости и источниках финансирования первой атомной электростанции, рассказал генеральный директор ТОО "Казахстанский атомные электрические станции" Тимур Жантикин, передает BaigeNews.kz.

"Стоимость до 10-15 млрд. долларов – первая станция. Источники финансирования сейчас прорабатываются – в основном это международные финансовые институты. Проект пока рассматривается, как коммерческий, без вмешательства государства", - сообщил Тимур Жантикин.

Он также напомнил о сроках строительства АЭС в Казахстане.

"Документация будет разрабатываться лет 5 в два этапа. Первый – разработка технико-экономического обоснования 1,5-2 года. Затем при положительном решении Правительства о строительстве разрабатывается проектно-сметная документация, это тоже занимает время. И сама стройка – где-то 5 лет. То есть мы надеемся к 2035 году запустить станцию", - отметил глава компании.

Как отметил Тимур Жантикин, проект будет реализован на юге страны.

Ранее сообщалось, вопрос о строительстве АЭС в Казахстане будет решён на референдуме. Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов прокомментировал вопрос о том, ведётся ли подготовка кадров для будущего АЭС в Казахстане.

Президент России Владимир Путин заявил, что российская корпорация "Росатом" готова разработать проект атомной электростанции для Казахстана. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете "Казахстанская правда".