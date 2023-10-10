Будут ли иностранцы работать на первой казахстанской АЭС, рассказали в Минэнерго
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Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге прокомментировал вопрос о том, ведётся ли подготовка кадров для будущего АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты отметили, что экс-министр энергетики Болат Акчулаков говорил, что в Казахстане наблюдается дефицит кадров для работы на атомных электростанциях.
"Подготовка идет. Она обусловлена тем, что Казахстан является урановой державой, мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем. У нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые работают в Алматы, Курчатове, где задействовано много людей, которые работают в атомной сфере, то есть занимаются и вопросами обогащения. К слову, есть токамак, - это следующий этап в атомной энергетике. Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идёт подготовка кадров. Соответствующие соглашения у Казахстана подписаны с несколькими странами - с Россией, Кореей, и с Венгрией. Поэтому люди готовятся, конкретно чтобы о дефиците в две тысячи человек говорили, я не помню, но возможно", - заявил вице-министр.
Он также рассказал, кто будет строить АЭС, и далее, в случае её строительства, кто там будет работать.
"Касательно того, что, когда АЭС будет построена, там будут иностранцы – безусловно, потому что опыт ведения реакторов есть в считанных странах, поэтому на первом этапе вендер в любом случае будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию. После того как казахстанский персонал сможет это все освоить и сможет набраться компетенций, тогда ощутимо большая часть сотрудников на данных объектах будет из казахстанских специалистов", - заверил Жандос Нурмаганбетов.
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