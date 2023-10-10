Будут ли иностранцы работать на первой казахстанской АЭС, рассказали в Минэнерго

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге прокомментировал вопрос о том, ведётся ли подготовка кадров для будущего АЭС в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что экс-министр энергетики Болат Акчулаков говорил, что в Казахстане наблюдается дефицит кадров для работы на атомных электростанциях.

"Подготовка идет. Она обусловлена тем, что Казахстан является урановой державой, мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем. У нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые работают в Алматы, Курчатове, где задействовано много людей, которые работают в атомной сфере, то есть занимаются и вопросами обогащения. К слову, есть токамак, - это следующий этап в атомной энергетике. Специалисты нужны независимо от того, строится АЭС или нет, идёт подготовка кадров. Соответствующие соглашения у Казахстана подписаны с несколькими странами - с Россией, Кореей, и с Венгрией. Поэтому люди готовятся, конкретно чтобы о дефиците в две тысячи человек говорили, я не помню, но возможно", - заявил вице-министр.

Он также рассказал, кто будет строить АЭС, и далее, в случае её строительства, кто там будет работать.