Казахстанские сейсмологи зафиксировали очередной афтершок в Китае
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Очередные подземные толчки зарегистрировали казахстанские сейсмологи 3 февраля в 14:36 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.
"Эпицентр землетрясения расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Магнитуда MPV - 5,3", - говорится в сообщении сети сесмических станций.
Напомним, сесмологи продолжают регистрировать афтершоки на территории Китая и Кыргызстана.
Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.
В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.
За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.
После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.
Ранее в МЧС подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.
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