Казахстанские сейсмологи зафиксировали очередной афтершок в Китае

Очередные подземные толчки зарегистрировали казахстанские сейсмологи 3 февраля в 14:36 по времени Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

"Эпицентр землетрясения расположен в 262 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая — афтершок. Магнитуда MPV - 5,3", - говорится в сообщении сети сесмических станций.

Напомним, сесмологи продолжают регистрировать афтершоки на территории Китая и Кыргызстана.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.

Ранее в МЧС подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.