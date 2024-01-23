Авторов фейков о землетрясении нашли в Алматы

В Алматы установили личности тех, кто сеял панику в соцсетях и распространял фейки о последствиях землетрясения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Было распространение ложных сведений, которые минувшей ночью сеяли в обществе и социальных сетях необоснованную панику и страх. Оперативными подразделениями ДП Алматы установлены личности авторов фейков, принимаются меры по их привлечению к ответственности. Мы призываем граждан к информационной культуре и рекомендуем доверять лишь сведениям из официальных источников", - сказал он.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Многие решили выехать из города, на дорогах образовались пробки.

На номера "горячей" линии поступило 377 звонков.

Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.