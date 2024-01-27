Более 1900 подземных толчков зафиксировали сейсмологи после землетрясения в Алматы

В МЧС обратились к казахстанцам после нашумевшего землетрясения в Алматы, зафиксированного 23 января, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве подчеркнули, что сейсмологическая обстановка в стране остатся стабильной.

"Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК с 23 января на территории Казахстана зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 ощутимых. Сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор. Сколько по времени будет происходить этот процесс — зависит от многих факторов, в том числе от сейсмичности региона, где расположен эпицентр землетрясения, и от грунтовых условий. Постепенно будет происходить затухание процесса активизации сейсмичности и она вернется в обычный режим", — говорится в сообщении.

Между тем, на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС продолжает работать республиканский оперативного штаба. Объекты жизнеобеспечения, транспортные и производственные объекты работают в штатном режиме.

В ведомстве рекомендуют казахстанцам сохранять спокойствие, не поддаваться панике и запомнить меры безопасности при землетрясении.

"Если находитесь на верхних этажах зданий – оставайтесь в нем до остановки толчков, предварительно откройте входную дверь, займите наиболее безопасное место в помещении: под несущей балкой, в дверных проемах или углах капитальных стен, у опорной колонны, подальше от окон, тяжелых предметов и мебели. Можно спрятаться под столом или укрыться в ванной. Нельзя пользоваться лифтом и лестницей во время землетрясения. Дождитесь остановки толчков и только после этого выходите на улицу. На улице нужно встать на открытой площадке подальше от зданий, линии электропередач, вывесок, заборов. Заранее подготовьте тревожный чемоданчик, куда входят лекарства, предметы первой необходимости, продукты, документы, фонарик, теплые вещи", — рекомендуют спасатели.

Напомним, в ночь на 23 января жители Алматы почувствовали мощное землетрясение и поспешили эвакуироваться. Утром 24 января премьер-министр РК Алихан Смаилов заявил, что из-за неслаженных действий властей люди подверглись панике.

В Сети появилось множество фейков о землетрясении. Их авторов уже установили.

За медпомощью в стационары Алматы обратились 67 человек, из них 12 детей. Один из пациентов находится в реанимации.

После землетрясения в Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах.